Tin mới về cặp rắn nằm trên mộ vô danh ở Quảng Bình

(Dân Việt) Một trong hai con rắn được người dân đồn thổi là “rắn thần” đã bị chết.

Cặp rắn mẹ con mà người dân cho là "rắn Thần" xuất hiện trên mộ. (Ảnh: NLĐ) Sáng 2.3, trao đổi với PV, ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, một trong hai con rắn được đồn thổi là “rắn thần” xuất hiện tại ngôi vô danh ở địa bàn xã đã chết. Con rắn bị chết là con rắn bé, được người dân gọi là rắn con. “Sau khi con rắn chết, người dân mang đốt rồi bỏ vào ly hương”, ông Trọng cho biết. Theo ông Trọng, ngôi mộ nơi hai con rắn xuất hiện theo người dân địa phương kể là mộ của một bà ăn xin nhưng không rõ danh tính. Người dân phát hiện hai con rắn trên ngôi mộ từ ngày 24.2 (mồng 9 Tết Mậu Tuất). Dù nhiều người dân tới cúng bái, thậm chí sờ vào thân rắn nhưng "rắn thần" vẫn nằm trên ngôi mộ không hề sợ hãi hoặc bỏ đi. “Từ mồng 9 đến ngày 12 Tết, cứ 7h30 sáng con rắn bò ra nằm trên ngôi mộ, đến 19 giờ tối thì chui vào khe đá. Tuy nhiên, tới ngày 13-14 thì rắn nằm luôn trên ngôi mộ không bò vào. Mấy ngày liền như vậy nên sức khỏe con rắn (mẹ) đã yếu”, ông Trọng nói. Ông Trọng cho biết thêm, hiện vẫn có rất đông người dân kéo về ngôi mộ vô danh để xem con rắn và cúng bái. Công an địa phương giữ đã cắt cử lực lượng để đảm bảo trật tự tại khu vực ngôi mộ xuất hiện con rắn. Trong khi đó, ông Trần Văn Hạnh (53 tuổi, ở huyện Quảng Trạch) một người am hiểu về loài rắn khẳng định với phóng viên rằng, 2 con "rắn thần" mà người dân đang tôn thờ thực chất chỉ là một cặp rắn nước, một cá thể đực và một cá thể cái. "Đây có thể là 2 mẹ con rắn nước. Người dân không nên mê tín về đây cúng bái tránh bị kẻ xấu nhân danh thánh thần lừa đảo" – ông Hạnh nói.

