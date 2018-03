Tin mới vụ đập phá bệnh viện sau khi hay tin 2 người bạn tử vong

(Dân Việt) Sau khi bác sĩ thông báo 2 người bạn gặp tai nạn đã tử vong, nhóm thanh niên la hét, đập phá bệnh viện và đuổi nhân viên y tế.

Lưu Quang Kiệt tại cơ quan điều tra

Ngày 28.2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Quang Kiệt (SN1998, ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch vào tối 25.2.

Theo điều tra ban đầu, tối 25.2, hai thanh niên tên Lực và Đức gặp tai nạn giao thông và được một nhóm thanh niên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch để cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ Trần Thanh Tùng cùng với kíp trực đã thăm khám cho 2 nạn nhân Lực và Đức. Sau khi thăm khám, bác sỹ Tùng kết luận, anh Lực và anh Đức đã tử vong và đã giải thích cho nhóm thanh niên đưa các nạn nhân tới cấp cứu.

Tuy nhiên, do không giữ được bình tĩnh, một số thanh niên, trong đó có Lưu Quang Kiệt đã đạp vỡ 2 ô cửa kính ra vào tại Khoa phụ sản và Khoa xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Nhóm thanh niên còn la hét và đuổi điều dưỡng Nguyễn Thị Bình và y tá Nguyễn Minh Thư khiến 2 nữ cán bộ hoảng sợ phải rời bỏ vị trí làm việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã tới bệnh viện ổn định tình hình trật tự, đồng thời khám nghiệm hiện trường, triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm rõ hành vi gây rối trật tự.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch xác định Lưu Quang Kiệt là đối tượng trực tiếp gây ra vụ đập phá tài sản tại Bệnh viện đa khoa Bố Trạch. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan.