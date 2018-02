Tin mới vụ taxi hất công an lên nóc capo, lao đi 20km

(Dân Việt) Lái xe taxi đã hất chiến sĩ công an lên nóc capo và chạy gần 20km trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, mặc cho người dân đuổi theo can ngăn.

Clip xe taxi chạy lao nhanh vun vút trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên. Clip Ng.T

Sáng 8/2, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, chiều tối 7/2, đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Huy Đoàn (SN 1985), trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi chống người thi hành công vụ. Đoàn được xác định là lái xe taxi Toyota Vios màu xanh (BKS: 20A - 143.63) hất chiến sĩ công an lên nóc ca pô và bỏ chạy trước đó.

Theo ông Hiểu, sáng 7/2, tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực chợ hoa thị trấn Sóc Sơn đã phát hiện chiếc xe taxi của hãng Mai Linh do Đoàn điều khiển dừng đỗ sai quy định.

Thấy vậy, tổ công tác đã nhắc nhở và yêu cầu lái xe cho kiểm tra giấy tờ nhưng lái xe Đoàn không chấp hành và rồ ga bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi khoảng 300m và dừng được chiếc xe taxi lại.

Tuy nhiên, lúc này Đoàn vẫn ngoan cố không hợp tác và điều khiển xe ô tô lao thẳng vào chiến sĩ công an Nguyễn Đức Tuấn. Lúc này, chiến sĩ Tuấn buộc phải nhảy lên bám vào nắp capo chiếc taxi. Không những không cho xe dừng lại, Đoàn còn phóng xe với tốc cao hướng ra cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên.

Hình ảnh chiến sĩ công an nằm trên nóc ca pô xe taxi. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi bỏ chạy được gần 20km trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, Đoàn mới giảm ga cho xe chạy chậm lại để chiến sĩ Tuấn nhảy ra khỏi xe an toàn. Ngay sau đó, lái xe taxi tiếp tục rú ga cho xe phóng như bay về thị xã Phổ Yên.

Trước đó, ngày 7/2, mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh xe taxi màu xanh BKS 20A-143xx chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên mặc cho người đàn ông nằm trên nóc capo.

Chị Ng Th. T., người quay clip cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 7/2, trên tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người sợ hãi, bất bình trước hành động của lái xe taxi.