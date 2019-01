Tổ công tác 363 Công an TP.HCM được kiểm tra những trường hợp nào?

(Dân Việt) Tổ công tác 363 có thẩm quyền kiểm tra tất cả các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn, can thiệp, xử lý tất cả các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, mục tiêu chính của các Tổ công tác 363 là phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm xuất hiện chớp nhoáng, manh động diễn ra trên đường phố, nơi công cộng.

Ngày 28/12/2018, Công an TP.HCM ra kế hoạch về bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (gọi tắt là Tổ công tác 363).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết thời gian gần đây tình hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Các nhóm tội phạm xâm hại sở hữu tài sản, xâm hại sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng có dấu hiệu gia tăng. Một số băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp chuyên nghiệp gây án trong thời gian dài nhưng chậm phát hiện bắt giữ. Tình trạng thanh niên tụ tập chạy xe thành đoàn, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận. Để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật phù hợp với diễn biến của tình hình mới, Công an TP đã bố trí thêm mô hình tuần tra kiểm soát hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363).

Theo Công an TP các Tổ công tác 363 được bố trí theo 2 cấp gồm cấp Công an thành phố bao gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ (Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát cơ động) và cấp Công an quận, huyện bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên những tuyến, địa bàn quận huyện.

Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Tổ công tác 363 không phải là lực lượng mới mà được cơ cấu từ các lực lượng nghiệp vụ sẵn có, trên cơ sở điều chỉnh phương thức tuần tra, kiểm soát để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Các Tổ công tác 363 Công an TP.HCM ra quân kiểm tra, xử lý, trấn áp tội phạm vào chiều 30/12/2018.

Trước mắt, cấp Công an TP bố trí 7 tổ tuần tra liên kiểm hỗn hợp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn. Quân số của mỗi tổ khi làm nhiệm vụ có ít nhất 12 người, gồm ba lực lượng nòng cốt: 3 cảnh sát giao thông, 6 cảnh sát cơ động, 3 cảnh sát hình sự.

Đây cũng là lý do các tổ công tác có tên gọi tắt là Tổ công tác 363 (gọi theo cơ cấu lực lượng, thay vì gọi theo số thứ tự kế hoạch công tác như lực lượng 141 của Công an TP Hà Nội).

Ở cấp quận huyện, tùy tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu địa bàn, Công an quận huyện sẽ hình thành các tổ tuần tra hỗn hợp với lực lượng mỗi tổ tối thiểu 12 người.

"Do cơ cấu gồm nhiều lực lượng, các Tổ công tác 363 có thẩm quyền kiểm tra tất cả các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và ngăn chặn, can thiệp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong một số trường hợp, Giám đốc Công an TP có thể huy động Tổ 363 để kiểm tra các tụ điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" trên địa bàn", đại tá Quang thông tin.

“Về thời gian, tuyến và địa bàn hoạt động của các Tổ công tác 363 sẽ linh hoạt, không theo quy luật để tránh bị các đối tượng phát hiện đối phó. Nhưng cơ bản là tăng cường sự hiện diện của các tổ 363 để quán xuyến địa bàn. Việc duy trì hoạt động theo mô hình này có thể kéo dài nếu phát huy hiệu quả tốt. Trước mắt thực hiện từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2019, sau đó sẽ được sơ kết đánh giá hiệu quả kế hoạch và tiếp tục điều chỉnh, đại tá Quang nói.