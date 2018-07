Tổ trưởng tổ dân phố nói về vụ bắt ông Vũ Trọng Lương

(Dân Việt) Sáng nay (20.7), Công an tỉnh Hà Giang đã chính thức công bố thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Vũ Trọng Lương – Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang, về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng được cho rằng đã hoãn việc bắt ông này. Cụ thể, trao đổi với PV Dân Việt vào sáng nay, ông Toản – Tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Vũ Trọng Lương sinh sống cho biết, lực lượng chức năng đã hoãn bắt ông Lương.

“Trong sáng nay, lúc đó khoảng gần 8 giờ công an khu vực và công an phường có gọi tôi xuống nói là để chứng kiến lực lượng chức năng bắt ông ông Lương. Nhưng khi tôi xuống thì công an phường lại nói lại là “hoãn việc bắt ông Lương” nên tôi lại đi về” – vị Tổ trưởng tổ dân phố nói.

Thông tin về vấn đề này, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, “lệnh bắt ông Lương trong sáng nay là sau khi cơ quan điều tra công an tỉnh tống đạt, còn về bắt ở đâu, bắt như thế nào thì tôi không được phép thông tin”.

Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Hà Giang cho biết, không được phép thông tin về việc bắt ông Lương ở đâu, như thế nào.

Ở một diễn biến khác, theo một công an khu vực nơi gia đình ông Lương sinh sống, bà này không rõ là cơ quan chức năng tiến hành bắt ông Lương ở đâu, trong sáng nay bà ở cơ quan làm việc chứ không đi cùng đoàn.

“Sáng nay lực lượng chức năng gọi tổ trưởng tổ dân phố xuống nhưng sau đó hoãn bắt ông Lương, lúc đó tôi cũng không được tham gia với đoàn” – người phụ nữ nói.

Khoảng 10 giờ 00' sáng cùng ngày, trao đổi với Dân Việt và đông đảo các cơ quan báo chí, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra Quyết định Khởi tố bị can số 5, Lệnh bắt bị can số 4 để tạm giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1978 tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; dân tộc Kinh; nơi cư trú: phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng công an có mặt tại nhà riêng ông Vũ Trọng Lương sau khi công an tỉnh này ra quyết định khởi tố bị can đối với vị Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Về diễn biến vụ việc, ông Vũ Trọng Lương được xác định là đã trực tiếp nâng điểm của hơn 100 thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018 tại cụm thi Hà Giang. Sự việc được phát giác, sau chấm thẩm định, hàng loạt thí sinh được xác định bị tụt điểm rất nhiều, thậm chí có trường hợp giảm đến 6, 7 điểm mỗi môn.