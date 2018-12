Tòa tuyên Grab phải bồi thường hơn 4,8 tỷ đồng cho Vinasun

(Dân Việt) Tại phiên công bố bản án vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Cty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và Cty TNHH Grab (gọi tắt là Grab) sáng 28.12, TAND TP.HCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Vinasun.

Sau khi xem xét đầy đủ các chứng cứ cũng như lời khai của các bên tại các phiên tranh luận, HĐXX nhận định: có đủ căn cứ để HĐXX xác định Grab đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải taxi chứ không đơn thuần là đơn vị cung ứng phần mềm kết nối.

Tuy nhiên, Grab lại vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, không có tên, số điện thoại các đơn vị bên ngoài xe, không có phù hiệu xe hợp đồng, không có danh sách hành khách đi xe theo quy định…

Ngoài ra, Grab vi phạm Đề án 24, vi phạm Luật Xúc tiến thương mại, lợi dụng để tự đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, nhiều hành vi không được đăng ký với cơ quan chức năng, vi phạm Luật Thương mại; theo đó, Grab vi phạm Đề án 24 là nghiêm trọng nhất.

Vinasun không tách bạch được thiệt hại giữa hoạt động kinh doanh taxi và các hoạt động khác.

HĐXX nhận định việc Vinasun kiện Grab thời gian qua vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải taxi, vi phạm thực hiện Đề án 24 là có căn cứ. Tuy nhiên phải xem xét mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm của Grab với thiệt hại của Vinasun để quyết định Grab có phải bồi thương thiệt hại cho Vinasun hay không.

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận hoạt động của Grab đã vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam như đã nêu trên.

Việc vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách của Grab đã gây ra thiệt hại cho Vinasun là có cơ sở. Bởi hoạt động của Grab không tạo ra thị trường mới, không tăng thêm lượng khách mà chỉ là sự dịch chuyển của lái xe, khách hàng từ Vinasun. Vì vậy có căn cứ chấp nhận yêu cầu Grab bồi thường cho Vinasun hơn 4,8 tỷ đồng vì hành vi vi phạm gây ra.

Với yêu cầu Grab bồi thường thiệt hại vốn hóa của Vinasun do hành vi trái pháp luật của Grab, HĐXX nhận định việc sụt giảm vốn hóa của Vinasun là có thật. Tuy nhiên Vinasun hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hơn nữa Vinasun lại không tách bạch được lợi nhuận giữa kinh doanh taxi và các hoạt động kinh doanh khác để làm cơ sở khởi kiện buộc Grab phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. vì vậy không đủ cơ sở buộc Grab phải bồi thường hơn 36 tỷ đồng sụt giảm vốn hóa cho Vinasun.

Đủ căn cứ khẳng định hoạt động của Grab vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Từ đó, HĐXX kết luận: Đủ căn cứ xác định Grab hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vi phạm các quy định của pháp luạt Việt Nam; chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab bồi thường cho Vinasun hơn 4,8 tỷ đồng.

Các bên chịu án phí theo phán quyết của Tòa án và theo quy định của pháp luật. Số tiền phí giám định Grab phải chi trả là hơn 300 triệu đồng.

Đồng thời, HĐXX kiến nghị một số nội dung tới các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH... tăng cường biện pháp quản lý cần có giải pháp xem xét, chấn chỉnh hoạt động của các công ty kinh doanh vận tải hành khách, đảm bảo các công ty được đối xử công bằng, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng... Kiến nghị Bộ GTVT sửa đổi Đề án 24 cho phù hợp...

HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab bồi thường thiệt hại hơn 4 tỷ 800 triệu đồng.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, cũng trong phiên tòa sáng 28.12, trước khi HĐXX công bố bản án, VKSND TP.HCM nêu quan điểm về vụ án. VKS nhận định: Sau khi xem xét các chứng cứ, VKS nhận thấy Grab hoạt động kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách như không niêm yết giá, không có biển hiệu, không có tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh…; không thực hiện đúng Đề án 24 của Bộ GTVT.

Vinasun khởi kiện yêu cầu Grab bồi thường thiệt hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên Vinasun không chứng minh được lợi nhuận giảm sút của Vinasun là do việc vi phạm của Grab gây ra. Mặc dù kết luận giám định xác định thiệt hại của Vinasun là do Grab nhưng việc chứng minh không đủ căn cứ thiệt hại của Vinasun chỉ duy nhất do Grab gây ra. Việc có mặt của Công ty giám định Cửu Long tại tòa là rất cần thiết để làm rõ nhiều vấn đề trong kết luận giám định nhưng tòa triệu tập nhiều lần Cửu Long vẫn không có mặt.

Ngay sáng nay, hàng trăm tài xế Vinasun tập trung tại khuôn viên tòa án theo dõi kết quả phiên tòa.

Hoạt động của Vinasun ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ có kinh doanh vận tải taxi, nhưng Vinasun lại không tách bạch được lợi nhuận giữa kinh doanh taxi và các hoạt động kinh doanh khác để làm cơ sở khởi kiện buộc Grab phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Từ những phân tích trên, VKS nhận thấy Grab có những hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên Vinasun không chứng minh được tất cả thiệt hại là do Grab gây ra, không có cơ sở để chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun là buộc Grab phải bồi thường hơn 41 tỷ đồng.

Đồng thời VKSND TP.HCM sẽ có kiến nghị VKSND Tối cao, Bộ GTVT, các bộ ngành có liên quan xây dựng lại khung pháp lý về việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải tạo sự công bằng cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.