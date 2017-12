Tổng Bí thư: Chấn chỉnh doanh nghiệp quân đội có khuyết điểm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế có khuyết điểm, tăng cường quản lý đất đai, với cách làm bài bản, chắc chắn, hiệu quả; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội…

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 hôm nay (26.12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập bối cảnh, tình hình năm nay, các hoạt động khủng bố, vấn đề an ninh trên biển, an ninh mạng, vấn đề hạt nhân tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội, tình hình tội phạm… tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư: "Đề nghị phân tích về thiếu sót, khuyết điểm với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật".

Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, vấn đề nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ. Biên giới trên đất liền và trên biển được giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan cũng tích cực, chủ động xây dựng Dự thảo Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; đồng thời, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh Quyết tâm A.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là những nội dung lớn, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Quân đội cũng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phối hợp chặt chẽ với công an trong việc xử lý các tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn Hội nghị APEC 2017, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn…

Về khả năng chiến đấu, Tổng Bí thư điểm lại những điểm mới của quân đội như nâng cao trình độ, năng lực làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại, tổ chức bắn kiểm tra, bắn tên lửa của Hải quân, Phòng không - Không quân và bắn thử nghiệm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội đạt kết quả tốt. Tổng Bí thư ghi nhận việc quân đội tổ chức rất thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật với quy mô lớn, nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (cả trên trời, dưới đất).

Qua những hoạt động đó có thể khẳng định, quân đội có đủ sức mạnh và khả năng bảo vệ vững chắc tổ quốc trong mọi tình huống.

Các lực lượng cũng đã tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chú trọng đối ngoại quốc phòng.

Nói thẳng, nói thật, không né tránh khuyết điểm

Nhận định chung là một năm thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu để ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhưng người lãnh đạo đứng đầu Đảng – Bí thư quân ủy Trung ương cũng đề nghị phân tích về thiếu sót, khuyết điểm với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật.

Tổng Bí thư lưu ý, năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, là bản lề giữa nhiệm kỳ, cả nước đang vào cuộc với quyết tâm cao trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Tổng Bí thư yêu cầu các lực lượng trong quân đội chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Từ đó, đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quân đội phải bám các địa bàn trọng yếu, đảm bảo vững chắc về chính trị, giàu vê fkinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, cùng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, trên biên giới, trên biển và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nhắc lại những yêu cầu về tư tưởng chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Quân đội phải tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế có khuyết điểm, tăng cường quản lý đất đai, với cách làm bài bản, chắc chắn, hiệu quả; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội. Phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội.