TP.HCM: 28 Tết, giao thông ở các cửa ngõ "giảm nhiệt"

(Dân Việt) Ngày 13.2 (28 tháng Chạp), hàng ngàn người tiếp tục rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Dù các cửa ngõ TP.HCM xe cộ đi lại đông đúc nhưng nhìn chung giao thông khá thông thoáng.

Tại Quốc lộ 13 (cửa ngõ phía đông bắc thành phố), hàng ngàn người dân vẫn đội nắng về quê, có nhiều người đi xe máy về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông. Cùng với đó, lượng xe khách xuất bến đi các tỉnh hoạt động liên tục. Giao thông tại đây khá thông thoáng.

Ở đoạn giáp ranh giữa thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), các phương tiện lưu thông đông hơn nhưng không xảy ra ùn tắc. “Do sợ kẹt xe nên gần trưa tôi đi xe máy về quê, hôm nay xe cộ khá ít, không đông, đi lại khá nhanh”, anh Nguyễn Văn Thanh (quê Bình Phước) chia sẻ.

Quốc lộ 13 khá thông thoáng trong ngày 28 Tết.

Tại khu vực bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), tình hình giao thông khá phức tạp do lượng xe ra vào bến đông song cũng được coi là giảm nhiệt so với những ngày cao điểm trước đó.

Tại một cửa ngõ khác là Xa lộ Hà Nội (đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung), lượng xe cộ đông hơn ngày thường nhưng tình trạng giao thông khá ổn định. Một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực trước cổng Khu du lịch Suối Tiên cho biết, giao thông tại đây vẫn được đảm bảo. Do lượng lớn xe cộ đã rẽ vào hướng khác để lên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây nên giảm tải cho Xa lộ Hà Nội. Lượng người đi xe gắn máy về các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… tăng cao hơn ngày thường nhưng chia thành nhiều thời điểm trong ngày nên đường khá thông thoáng.

Nhiều người điều khiển xe gắn máy về quê trong thời tiết oi bức.

Khác với các cửa ngõ trên, tại cửa ngõ phía tây thành phố trong ngày 28 Tết đón một lượng lớn phương tiện của người dân về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ. Do các tuyến chủ yếu có cự ly ngắn, trung bình nên hàng ngàn người dân tự điều khiển xe gắn máy về quê, chở theo người thân, hàng hóa lỉnh kỉnh.

Dòng người chen chúc qua cửa ngõ phía tây (Quốc lộ 1A).

Lượng phương tiện đông nên việc lưu thông qua Quốc lộ 1 (đoạn thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM) có tốc độ chậm. Theo ghi nhận, trong ngày có một số vụ ùn ứ nhẹ xảy ra tại khu vực vòng xoay An Lạc và khu vực cầu Bình Điền. Chị Thảo (quê Vĩnh Long) cho biết, chị thường chạy xe gắn máy về quê do đường không quá xa. Trên đoạn đường qua Bình Chánh rồi đến tỉnh Long An đi lại khá thuận lợi nhưng chị lo ngại sợ kẹt xe trên một số đoạn ở tỉnh Tiền Giang.

Người dân điều khiển xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau về quê.

Trước đó, các cơ quan chức năng dự báo, trong các ngày từ 27 đến 29 tháng Chạp, lượng người đổ dồn về các tỉnh miền Tây sẽ rất đông nên cửa ngõ này của thành phố sẽ quá tải. Dù có tuyến đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương nhưng trên đoạn Quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Tiền Giang còn đến 9 nút thắt cổ chai. Do đó, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM và tỉnh Tiền Giang đã lên kế hoạch phối hợp cùng các địa phương phối hợp, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ người dân các tỉnh miền Tây về quê ăn tết.

Cửa ngõ phía Tây được dự báo là điểm nóng giao thông trong ngày cận Tết.

Một số cửa ngõ khác kết nối TP.HCM với các tỉnh như Quốc lộ 22, Quốc lộ 50 hay Quốc lộ 1K trong ngày lượng phương tiện qua lại cũng rất đông. Tuy nhiên, giao thông vẫn được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc. Tại các bến xe khách liên tỉnh của thành phố, người dân tiếp tục đổ dồn về bến chờ lên xe. Do thời tiết oi bức, người chen chúc đông nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Hành khách mệt mỏi chờ lên xe.

Riêng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất – một trong những điểm nóng về giao thông, ngày 13.2, đội CSGT Tân Sơn Nhất đã đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự. Đội sẽ bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm 24/24h làm nhiệm vụ. Hai tổ tuần tra triển khai kiểm soát liên tục từ 6h đến 22h trong tất cả các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng an ninh sân bay để điều tiết giao thông trong sân bay và phối hợp với các tổ phản ứng nhanh do UBND TP.HCM thành lập.