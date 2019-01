TP.HCM: 4 ngày nghỉ lễ, hơn 1.200 trường hợp cấp cứu do TNGT

Theo con số thống kê tạm thời từ 55/106 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2019, trên địa bàn thành phố có 1.215 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông.

Chiều 1.1, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.215 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó có 3 người tử vong.

Ba trường hợp tử vong do tai nạn giao thông diễn ra vào ngày 29 và 31.12, nguyên nhân được xác định là chấn thương sọ não, đa thương tích được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Nhân dân 115 và tử vong ngay sau đó.

Cùng với tai nạn giao thông, các bệnh viện tại TP.HCM nhận 1.060 trường hợp do tai nạn sinh hoạt, 213 trường hợp vào cấp cứu do đả thương và 26 người bị ngộ độc. Tổng số lượng các trường hợp cấp cứu do các tai nạn trong 4 ngày nghỉ lễ là 12.464 trường hợp.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, các bác sĩ tại các bệnh viện cũng đã thực hiện 2.022 ca phẫu thuật, tiếp nhận 10.142 trường hợp nhập viện và khám bệnh ngoại trú cho 148.880 lượt người.