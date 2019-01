TP.HCM có nguy cơ ngập vào Tết Kỷ Hợi 2019 do triều cường

Từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, Nam Bộ chịu tác động của triều cường, có thể gây ngập úng; đặc biệt, TP.HCM là nơi chịu tác động của triều cường rất lớn.

Dự báo sớm tình hình thời tiết trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 sắp tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết thời tiết 3 miền sẽ có xu hướng khác nhau.

Vị trưởng phòng cho hay nền nhiệt Bắc Bộ sẽ có xu hướng khá cao. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội lúc sáng sớm và đêm khoảng 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 23-24 độ C. Sáng sớm, thủ đô sẽ có mưa xuân, từ trưa chiều trời hửng nắng.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ chủ yếu tạnh ráo và thời tiết dễ chịu. Đối với Nam Bộ, ông Hưởng đưa ra những cảnh báo về thời tiết. Cụ thể, các tỉnh Nam Bộ có thể có nắng nóng trong những ngày Tết với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia khí tượng, từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 2-6/2), Nam Bộ chịu tác động của triều cường, có thể gây ngập úng; đặc biệt, TP.HCM là nơi chịu tác động của triều cường rất lớn.

“Trời có thể vẫn nắng nóng nhưng phía dưới lại ngập do triều cường” ông Hưởng dự báo.

Nam Bộ có thể nắng nóng 35-36 độ C trong dịp Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Tùng Tin

Bắc Bộ đón 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng 1

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong tháng 1.2019, không khí lạnh ở phía bắc còn hoạt động mạnh và có thể xảy ra khoảng 3-5 đợt. Trong 3-4 ngày đầu tháng, rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì, sau đó, có khả năng xuất hiện lại vào nửa cuối tháng nhưng không kéo dài.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước. Cụ thể, các tỉnh miền Bắc có rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng xảy ra các hiện tượng dông lốc, mưa đá; khu vực miền Trung có thể mưa lớn cục bộ.

Nhận định chung về thời tiết các tỉnh miền Nam trong tháng 1.2019, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo khu vực này phổ biến ít mưa, mưa dông xảy ra ở vài nơi. Riêng tuần đầu và giữa tháng có vài ngày mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến to, dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cụ thể, trong 3 ngày đầu tháng, Nam Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến to. Riêng các tỉnh miền Tây, mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to, khả năng xảy ra ngập lụt ở các đô thị. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh Tây Nam Bộ. Ban ngày, trời có lúc giảm mây và nắng gián đoạn.

Những ngày còn lại của tháng, Nam Bộ ngày nắng, hầu như không mưa hoặc có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Sài Gòn trong những ngày đầu tháng 1. Ảnh: Hoàng Như