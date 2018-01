TP.HCM: Sẽ kéo giảm 5% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn?

(Dân Việt) Thực hiện năm an toàn giao thông 2018, TP.HCM cho biết sẽ nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để kéo giảm 5% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2017.

Sáng 3.1, cùng với nhiều tỉnh thành của cả nước, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2018 với sự tham gia của hơn 1.500 người. Với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, năm an toàn giao thông 2018 đưa ra quyết tâm kéo giảm ít nhất 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT so với năm 2017. Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bởi đây là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi gặp tai nạn giao thông. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đội mũ bảo hiểm cho trẻ em Tại lễ phát động ra quân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cam kết thành phố sẽ quyết tâm thực hiện các biện pháp để kéo giảm số vụ, số người tử vong, số người bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố quyết tâm giữ trật tự lòng đường, vỉa hè đảm bảo đường thông, hè thoáng. Để làm được điều đó, chính quyền thành phố rất mong sự đồng hành tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân, góp phần bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị vì sự phát triển của thành phố. Tại đâ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể phải quyết tâm hơn trong công tác tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung, quyết tâm thực hiện. Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM Nguyễn Ngọc Tường nhấn mạnh: “Chúng ta phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ em và bảo vệ trẻ em. Người lớn phải làm gương cho các em để làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em khi tham gia giao thông. Nhất là khi ngồi trên xe mô tô xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, đi qua đường phải đi những nơi an toàn, khi đi xe đạp cũng phải đảm bảo đúng luật…”. Theo Ban ATGT thành phố, trong 11 tháng năm 2017, toàn thành phố đã xảy ra hơn 3.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết 655 người và bị thương gần 2.800 người, giảm cả ba mặt so với cùng kỳ năm 2016, trong đó số người chết giảm 13%, người bị thương giảm 5%.

