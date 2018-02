Trần tình của cán bộ kiểm lâm Lai Châu về "nhà gỗ tiền tỷ"

Xung quanh thông tin về nhà gỗ tiền tỷ của cán bộ kiểm lâm Lai Châu, anh Trần Việt Hùng (29 tuổi, công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Phong Thổ, Lai Châu) cho biết, toàn bộ việc xây dựng căn nhà cũng như diện tích đất là do bên nhà vợ anh giúp.

"Tôi quê ở Tuyên Quang, lên Lai Châu làm ăn và lấy vợ ở đây nên không có tài sản gì ở đây cả. Việc xây dựng được căn nhà như này là do bên phía nhà bố mẹ vợ tôi cho đất, chú thím bán vật liệu xây dựng thì cũng tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Còn tôi làm kiểm lâm cũng chỉ dựa vào đồng lương nhà nước chứ chưa mua được đất đâu, trong khi anh em bên vợ tôi nhà ai cũng có điều kiện có tiếng ở đây", anh Hùng nói. Theo anh Hùng, căn nhà vợ chồng anh đang ở được xây dựng bằng sắt, thép, không phải gỗ. Chỉ duy nhất tầng 1 được ốp gỗ, còn bên ngoài và tầng 2 được xây bình thường. Số gỗ ốp ở tầng 1 cũng không phải gỗ quý mà toàn gỗ xoan. "Tôi chỉ dám mua gỗ xoan của dân về ốp tường thôi chứ không có gỗ tự nhiên của rừng đâu, nhà nào có điều kiện mới làm được. Trong nhà chỉ có duy nhất bộ bàn ghế là tôi mua gỗ nhập khẩu, không phải gỗ tự nhiên ở đây. Bộ bàn ghế đó tôi mua với giá 190 triệu đồng, gỗ hương còn tất tần tật số gỗ ốp lẫn tiền công ốp ở tầng 1 tôi mất hơn 40 triệu", anh Hùng nói thêm. Căn nhà làm bằng gỗ của nhân viên kiểm lâm huyện Phong Thổ (Lai Châu) được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Facebook) Nói về lý do chỉ ốp gỗ tầng 1 mà không phải làm cả căn nhà bằng gỗ, chủ nhân của căn nhà cho rằng, do nhà anh nóng nên muốn ốp gỗ cho mát. Còn nếu làm toàn bộ căn nhà bằng gỗ thì không thể do tìm gỗ tự nhiên khó, không phải muốn làm là làm được ngay. Chủ nhân căn nhà cho biết: "Tôi làm trong nghề nên tôi biết, để làm 1 căn nhà toàn bằng gỗ ở khu vực này rất khó bởi gỗ tự nhiên không có, mặt khác thủ thục xin làm nhà gỗ cũng phức tạp. Hơn nữa, tôi cũng muốn làm cái nhà kiên cố nên không thích nhà gỗ mấy. Tổng số tiền xây căn nhà này cũng chỉ hơn 900 triệu đồng thôi". Cũng theo vị cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện Phong Thổ, xây xong căn nhà trên hiện tại vợ chồng anh còn nợ ngân hàng 1,7 tỷ đồng do tiền vay trong quá trình làm nhà cũng như mua ô tô. Vợ anh là dân buôn bán, rất tháo vát từ công việc gia đình cũng như bên ngoài xã hội. Về thông tin gần đây dư luận xôn xao căn nhà này, anh Hùng cho biết: "Vợ tôi cũng bảo mình chẳng làm gì sai nên không phải lo ngại vấn đề gì cả. Từ nhỏ vợ tôi đã buôn bán, làm ăn riêng, không chung và không cùng nghề với bố mẹ rồi. Vợ tôi có tiếng chịu khó và biết kiếm tiền ở vùng này rồi. Hiện dư luận nói thì tôi cũng kệ thôi chứ để ý dư luận cũng không được". Về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phong Thổ cho hay, anh Hùng đã công tác tại Hạt kiểm lâm Phong Thổ được 7 năm. Trước thông tin mạng xã hội, báo chí phản ánh về căn nhà gỗ tiền tỷ, nguồn gốc gỗ từ đâu, Chi cục kiểm Lâm đã giao Hạt kiểm lâm kiểm tra, xác minh sự việc. Ông Thanh cho biết, sở dĩ ngôi nhà ốp nhiều gỗ vì ở hướng Tây nên nóng. Anh Hùng đã dùng gỗ xoan vườn để ốp tường và trần nhà cho mát. Toàn bộ gỗ ốp là khoảng 4m3. “Hiện tại anh Hùng vẫn đang công tác bình thường, vợ đang kinh doanh bên ngoài, gia đình bên nhà vợ có điều kiện nên hỗ trợ anh Hùng rất nhiều. Thực tế căn nhà cũng chỉ bé tí con con thôi”, ông Thanh cho hay. Ông Hà Văn Um, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu cũng xác nhận, anh Hùng chỉ là cán bộ kiểm lâm bình thường, phụ trách tiểu khu. Anh Hùng không phải dòng dõi con ông con ông cháu cha. Anh Hùng quê ở Tuyên Quang, lên Lai Châu công tác và lấy vợ là người địa phương rồi ở lại. “Chúng tôi đã kiểm tra, xác minh và khẳng định như thế. Còn báo chí và dư luận không tin thì có thể đến tận nơi để kiểm tra lại”, ông Um khẳng định. Được biết, căn nhà của vợ chồng anh Hùng có tổng diện tích là 80 m2. Xem thêm clip: Biệt thự của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cấp thoát nước tỉnh Sóc Trăng

