Trên chuyến xe ngày 30 Tết, hành khách bất ngờ khi lãnh đạo TP.HCM xuất hiện

(Dân Việt) Nhiều hành khách trên xe về miền Tây để sum họp với gia đình rất bất ngờ khi thấy lãnh đạo TP.HCM có mặt trên chuyến xe để chúc Tết.

Lãnh đạo TP.HCM thăm và chúc Tết CBNV bến xe và hành khách về quê ăn Tết

Ngày 15.2 (30 Tết), ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã đến kiểm tra tình hoạt động bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong những ngày cao điểm Tết Mậu Tuất 2018.

Theo đại diện bến xe Miền Tây, trong thời gian cao điểm Tết Mậu Tuất, mỗi ngày bến xe có khoảng 40.00 lượt khách, tăng 12.000 lượt so với ngày thường.

Trong 10 ngày cao điểm Tết (từ 6-15.2) lượng hành khách thông qua bến xe Miền Tây đạt gần 425.000 với khoảng 16.000 xe xuất bến. Trong đó, ngày 13.2 (28 Tết), lượng khách thông qua bến là 58.700 lượt với gần 2.000 xe xuất bến.

Báo cáo với lãnh đạo TP.HCM, đại diện bến xe miền Tây cho biết, trong ngày 25 Tết bến xe có xảy ra ùn ứ khoảng 2 giờ do xe không quay đầu kịp. Tuy nhiên, do đã có phương án dự phòng như điều xe buýt, xe trái tuyến nên tình trạng sau đó được giải quyết, hành khách được đưa về quê an toàn.

Ghi nhận trong ngày 30 Tết, tại bến xe Miền Tây hành khách đổ về đây mua vé vẫn rất đông

“Đến thời điểm này công tác phục vụ cho bà con về quê ăn Tết đã cơ bản hoàn thành. Trong 2 ngày 28 và 29 Tết - được đánh giá là cao điểm nhất nhưng tình hình đi lại rất ổn định” - ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Tây cho biết.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng việc phục vụ đi lại của người dân trong dịp Tết không chỉ là đưa xe về mà còn là chất lượng xe, thời gian đảm bảo chính xác, thủ tục bán vé phải thuận tiện… Qua thời gian phục vụ Tết vừa qua tại TP, ông Tuyến đánh giá chất lượng đã tốt hơn, giảm các phản ánh tiêu cực của người dân.

“TP.HCM là thành phố nghĩa tình và điều này không chỉ là tăng thu nhập mà còn là chất lượng cuộc sống. Cụ thể phải tổ chức cho bà con về đón Tết một cách bình an, tình nghĩa và chu đáo. Vấn đề này phải đặc biệt quan tâm bởi đó là nghĩa tình của thành phố với bà con xa quê”, ông Tuyến nói.

Nhiều hành khách trên chuyến xe ngày 30 Tết tỏ ra bất ngờ và vui mừng khi thấy lãnh đạo TP.HCM xuất hiện, chúc Tết

Cũng trong buổi kiểm tra, lãnh đạo TP.HCM đã chúc Tết tập thể lãnh đạo, công nhân viên ở bến xe Miền Tây, thăm hỏi và tặng quà những hành khách chuẩn bị xuất bến.

Nhiều hành khách trên chuyến xe ngày 30 Tết để về quê sum họp với gia đình tỏ ra bất ngờ và hạnh phúc khi thấy lãnh đạo TP.HCM xuất hiện trên xe, chúc Tết cho bà con. “Lên Sài Gòn làm ăn mưu sinh và ngày cuối năm trên chuyến xe tôi thấy ấm lòng khi lãnh đạo TP có mặt chúc Tết mọi người. Tôi và mọi người trên xe ai cũng vui vì biết lãnh đạo TP quan tâm đến những người dân như chúng tôi”, một nữ hành khách chia sẻ.