Treo cổ trên sân thượng, 3 ngày sau người nhà mới phát hiện thi thể

(Dân Việt) Sau nhiều ngày không tìm được tung tích, người thân đã phát hiện thi thể anh C. bốc mùi hôi thối trên sân thượng của ngôi nhà 3 tầng.

Ngôi nhà nơi phát hiện nạn nhân.

Ngày 4/1, thông tin từ Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, người thân vừa phát hiện thi thể nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ sau nhiều ngày mất tích.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 4/1, sau nhiều ngày tìm kiếm, người nhà đã phát hiện anh V.M. C. (SN 1996), trú tại khu vực chợ Vinh, khối 1, phường Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An chết trong tư thế treo cổ trên sân thượng ở ngôi nhà 3 tầng. Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã bốc mùi hôi.

Được biết, ngôi nhà này cũng chính là nhà của nạn nhân. Tuy nhiên, do vị trí anh C. chết nằm trên tầng thượng nên gia đình đã không phát hiện được. Mãi đến khi có mùi hôi thối, người nhà mới biết đó là thi thể của C.

Theo người nhà, nạn nhân chết trước đó khoảng 3 ngày.

Ngay sau khi phát hiện, người nhà đã báo Công an phường Hồng Sơn, Công an TP.Vinh đến bảo vệ hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.