Triệt phá đường dây bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng

Ước tính, số lượng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.

Chiều 6.2, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Theo báo CAND, các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thanh Phong, 43 tuổi, ĐKTT xã Tân Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Duy Mạnh, trụ sở tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng (Phong đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT); Trần Thị Ly, 49 tuổi; Nguyễn Văn Tiến, 49 tuổi; Phạm Văn Trường, 40 tuổi; Lưu Văn Hoàn, 34 tuổi, cùng trú ở xã An Hưng; Đỗ Thị Phương, 31 tuổi, ở thôn Hà Nhuận, xã An Hoà; Nguyễn Thị Thu Phương 27 tuổi, trú thôn Hạ Đỗ, xã Hồng Phong, cùng huyện An Dương và Phạm Thị Uyến, 49 tuổi, ở tổ dân phố Đồng Tử 5, phường Phù Liễn, quận Kiến An.

Cơ quan điều tra đã tạm giam 4/8 đối tượng gồm: Phong, Tiến, Trường, Hoàn. 4 đối tượng còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai trong số các đối tượng bị tạm giam.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015 - 2017, sau khi Phòng ANĐT Công an TP phá thành công một số vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT, từ đó phát hiện một ổ nhóm có nhiều nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn GTGT trái phép.

Ngay sau đó Phòng ANĐT đã xác lập chuyên án đấu tranh. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phá loại án này đã được tung vào cuộc. Sau thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu, Ban chuyên án đã xác định được Lê Thanh Phong chính là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động phi pháp.

Sau khi ra tù về chính tội này, Phong lập tức thành lập, đồng thời mua lại chức danh của hàng loạt công ty, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Tham gia thực hiện hành vi phạm pháp núp bóng các công ty “ma” cùng với Phong có nhiều đối tượng là người thân tín của Phong. Trong đó Tiến là trợ thủ đắc lực nhất.

Trần Thị Ly (em dâu Phong) là đối tượng chuyên nhận số liệu mua hóa đơn GTGT của khách hàng và chỉ đạo các kế toán phân sổ, viết khống nghiệp vụ kinh tế vào hóa đơn, đồng thời tập hợp lượng hàng, tiền khống đã viết trên hóa đơn để làm căn cứ thu tiền bất chính.

Phạm Văn Trường (em rể của Phong) là đối tượng trực tiếp thực hiện các giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chỉ đạo các đối tượng khác trong ổ nhóm giao nhận, đóng dấu hóa đơn trái phép.

Lưu Văn Hoàn làm nhiệm vụ nhận, giao hóa đơn GTGT từ các kế toán cho đối tượng mua hóa đơn và giữ các bộ con dấu, đóng dấu vào hóa đơn.

Các đối tượng: Phạm Thị Uyến, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Thu Phương là các kế toán làm nhiệm vụ nhận giữ hóa đơn, viết khống số liệu trên hóa đơn, làm báo cáo thuế theo chỉ đạo của Phong…

Sau khi đã thu thập đủ các chứng cứ, ngày 19.1, khi Lưu Văn Hoàn và Phạm Thị Uyến đang chuẩn bị giao nhận hóa đơn GTGT cho nhau và Lê Thanh Phong; Nguyễn Văn Tiến vừa đi du ngoạn ở Phú Quốc trở về Hải Phòng, Ban chuyên án quyết định phá án.

Không để cho các đối tượng kịp trở tay, chỉ đạo đồng bọn tẩu tán tang vật, Ban chuyên án phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ an ninh Công an TP đồng loạt bắt giữ cả 8 đối tượng.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, đã thu giữ tang vật gồm: 3 khẩu súng ngắn (loại súng công cụ hỗ trợ, thu tại nhà Phong và nhà Tiến) và 29 viên đạn; 13 bộ con dấu của các công ty; 35 quyển hóa đơn GTGT đã và đang sử dụng; 790 triệu đồng và nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan khác. Phòng ANĐT đã làm rõ, từ năm 2007, Lê Thanh Phong cùng đồng bọn đã tổ chức thành lập và mua lại con dấu, hóa đơn, chứng từ của các công ty “ma”, để hoạt động thu lợi bất chính.

Mỗi khi công ty nào có dấu hiệu bị lộ, Phong lập tức chỉ đạo đồng bọn “đóng cửa” công ty này, sau đó tiếp tục thành lập hoặc mua lại các công ty khác. Theo trình tự “đào thải và phát triển” này đến nay, Phong và đồng bọn đã có khoảng 50 công ty “ma”. Phong đều thuê người đứng tên giám đốc các công ty này để che mắt lực lượng chức năng, tạo bình phong cho các hành vi phạm tội.

Ngoài việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Duy Mạnh, các công ty “ma” trong hệ thống được Phong cùng đồng bọn tổ chức hoạt động rất chặt chẽ, có tính chất chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt là lôi kéo người thân trong gia đình tham gia để đối phó với cơ quan Công an khi bị phát hiện.

Theo ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.

Chỉ thống kê sơ bộ 16 trong khoảng 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế cho thấy, đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của các công ty này đã là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn), số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng ANĐT phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố khẩn trương đấu tranh, làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.