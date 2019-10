Triệu tập đối tượng đưa tin đào trộm lợn bị dịch tả châu Phi đem bán

(Dân Việt) Chiều 9/10, Công an thị xã Cửa Lò cho hay, cơ quan này đã triệu tập đối tượng Hoàng Thị P. (trú tại khố Hiếu Hạp, phương Nghi Thu, thị xã Cửa Lò) để điều tra xác minh thông tin về đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ tại phường Nghi Hương.

Trước đó, trên mạng xã hội có đăng tải thông tin, trên địa bàn phường có tình trạng đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ. Chính quyền địa phương đã báo cáo lên UBND thị xã Cửa Lò, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ thông tin.

Trao đổi với Dân Việt, đại úy Trần Văn Giáp - Đội phó Đội An ninh, công an thị xã Cửa Lò xác nhận, ngay sau khi có thông tin trên, Công an thị xã đã giao nhiệm vụ cho Đội An ninh vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Đối tượng Hoàng Thị P. tại cơ quan điều tra.

Ngày 8/10, cơ quan an ninh của Công an thị xã Cửa Lò đã xác định được thông tin là từ tài khoản Facebook Phan Beo. Chủ nhân của tài khoản là Hoàng Thị P. (trú ở khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò).

Qua đấu tranh, Hoàng Thị P. đã thừa nhận thông tin đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại nghĩa trang thị xã Cửa Lò là không có thật, đối tượng chỉ nghe các tiểu thương bàn tán ở chợ trên địa bàn.

Hiện, cơ quan Công an thị xã Cửa Lò đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, đến thời điểm này trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 4 phường xảy ra dịch tả lợn châu Phi là Nghi Hương, Nghi Hòa, Nghi Thu, Nghi Hải. Số lợn đã tiêu hủy 109 con, tổng trọng lượng 6,4 tấn.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, đến thời điểm này trên địa bàn Nghệ An bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại 236 xã, phường, thuộc 21 huyện, thị, thành phố chưa qua 30 ngày.

Tổng số lợn đã tiêu hủy 54.889 con, trọng lượng 2.454.025kg.