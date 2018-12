Trinh sát kể chuyện bắt “sếp” ngân hàng, giáo viên tại “tiệc" ma tuý ở quán karaoke

(Dân Việt) Thời điểm cảnh sát vào kiểm tra, phòng karaoke mở nhạc rất to, đèn màu bật lên quay cuồng. Nhiều đối tượng "phê", lắc lư theo nhạc.

Nhóm người bị bắt giữ khi đang sử dụng ma túy trong quán hát.

Một trinh sát tham gia vụ bắt giữ 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán quán karaoke Dubai kể lại, thời điểm cảnh sát vào kiểm tra, phòng karaoke mở nhạc rất to, đèn màu bật lên quay cuồng. Nhiều đối tượng phê, lắc lư theo nhạc, biểu hiện như bị "ngáo".

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/12, Phòng CSĐT về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện bắt giữ 13 đối tượng (gồm 7 nữ, 6 nam) đang tổ chức tiệc sinh nhật tại quán karaoke Dubai. Thời điểm kiểm tra, test nhanh cho thấy, cả 13 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Trong số 13 đối tượng này, có 5 cán bộ, viên chức nhà nước gồm: N.T.H. (cán bộ hợp đồng bán bảo hiểm ngân hàng Công thương); T.H.T. (Phó giám đốc ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hương Khê); T.T.H. (giáo viên trường tiểu học Hương Trà); N.T.L.Q. (kế toán trường mầm non Phúc Trạch) và P.Đ.C. (cán bộ kiểm lâm huyện).

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Hương Khê cho biết, hiện chưa nhận được thông báo chính thức từ công an.

Theo ông Tuấn, ông T. từ trước đến nay không có biểu hiện sa ngã, hay sử dụng ma túy.

Theo Ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê, trong số 13 người liên quan đến "tiệc ma túy" ở quán karaoke Dubai có T.T.H. (giáo viên trường tiểu học Hương Trà); N.T.L.Q. (kế toán trường mầm non Phúc Trạch). "Hiện phòng đang đợi thông tin chính thức từ cơ quan công an mới có hướng xử lý", ông Hùng nói.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh cũng cho biết, đang đợi thông tin chính thức từ công an.

"Tôi mới nghe thông tin trên các phương tiện thông tin, nhưng công an chưa có thông tin gì. Do anh C. mấy ngày trước xin nghỉ để đi học nên không đến cơ quan làm việc.”, ông Huấn nói.