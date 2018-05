TRỰC TIẾP: TP.HCM họp báo nóng vụ 2 hiệp sĩ bị sát hại khi bắt trộm

(Dân Việt) 9h sáng nay (15.5), Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM tổ chức họp báo tại trụ sở của phòng này (tại đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, quận 1) để thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 "hiệp sĩ" bị đâm thương vong.

10h46:

Không có quy định nào về hoạt động của câu lạc bộ săn bắt cướp

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây mất mát đau thương không chỉ cho gia đình nạn nhân, mà còn là nỗi đau của lãnh đạo UBND và Công an thành phố.

Ông cho biết, trước khi đâm chết 2 hiệp sĩ và làm 3 người trọng thương, Tài và Phú định trộm xe ở đường Bắc Hải (quận 10). Tuy nhiên, do chỗ đó có bảo vệ nên chúng phải bỏ cuộc. Khi đến cửa hàng thời trang ở quận 3, Phú dừng xe phía bên kia đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc quận 10) cho Tài qua bẻ khóa.

Sau khi đâm ông Hoàng - trưởng nhóm hiệp sĩ, Tài chạy lên xe Phú đang đợi thì một số hiệp sĩ đến sau, xông vào bắt hắn. Tài tiếp tục đâm nhóm này túi bụi. Như vậy, hiện trường vụ án là thuộc quận 10 chứ không phải quận 3.

Việc bắt được 2 nghi can là nhiệm vụ của công an, ông Minh khẳng "chúng tôi không lấy cái đau thương làm thành tích cho mình".

Về lực lượng hiệp sĩ, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP.HCM cho biết, thời gian qua có nhiều mô hình câu lạc bộ bắt cướp hình thành trên địa bàn thành phố. Nhưng thiếu tướng Minh cho rằng các câu lạc bộ này chưa chính quy. Rà soát tất cả các văn bản quy định cũng không có quy định nào về lực lượng này.

Phó giám đốc công an thành phố cho biết, tinh thần vì an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm là rất đáng quý nhưng các hiệp sĩ cũng cần phải biết phòng ngừa những nguy hiểm.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP.HCM trao đổi với báo chí. Ảnh: Hữu Ký

10h35:

Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo

Theo thượng tá Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, ngay sau khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gần trăm trinh sát hình sự thuộc Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera của các nhà dân, tuyến đường lân cận để xác định thông tin nghi can.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm, Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo. Tài thừa nhận, khoảng 18h hôm trước Tài và Phú rủ nhau đi "đá xế", chúng chạy xe Exciter màu đỏ đảo quanh nhiều tuyến đường, hung khí giấu trong người. Đến đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) phát hiện xe SH trước một căn nhà, Tài xuống bẻ khóa lấy trộm. Khi bị nhóm hiệp sĩ vây bắt, Tài rút dao chống trả. Sau khi gây ra án mạng, chúng bỏ trốn. Phó giám đốc CATP cũng cho rằng thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt. Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình. "Đừng lấy cái đau thương rồi quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá", ông Minh nói.

Sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, Văn phòng Chính phủ cũng đã phát đi công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm - về việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng tấn công nhóm hiệp sĩ ở TP.HCM.

Bên cạnh việc chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương truy bắt nhóm trộm manh động nguy hiểm, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cũng đã thăm hỏi, động viên các "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

9h59:

Truy bắt đối tượng lẩn trốn ngay trong đêm

Gần 10h buổi họp báo mới chính thức bắt đầu. Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì buổi họp báo.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC45 CATP báo cáo nhanh về vụ án. Theo đó, sáng qua (14.5) công an đã bắt Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn). Đến 22 giờ khuya cùng ngày Công an bắt tiếp đối tượng thứ 2 là Nguyễn Tấn Tài (ngụ Q.12) khi hắn đang trốn tại Gò Vấp.

Trong quá trình vây bắt, Tài "Mụn" cố thủ bên trong một thời gian, sau đó leo lên mái nhà định bỏ trốn và bị các trinh sát vây bắt thành công khoảng 23h đêm qua.

Qua đấu tranh khai thác ngay trong đêm 14.5 và rạng sáng 15.5, đến sáng nay 15.5, cả hai nghi can Phú - Tài đã thừa nhận là hai nghi can liên quan đâm chết hai hiệp sĩ, 3 hiệp sĩ bị thương.

Tại sân trụ sở, cơ quan điều tra cùng VKS khám nghiệm xe Exciter nhóm trộm sử dụng khi gây án. Từng dấu vết trên chiếc xe được các cán bộ soi rất kỹ.

Bên ngoài, lực lượng công an kiểm tra tang vật thu được

Nghi can Nguyễn Tấn Tài tại cơ quan công an. (Ảnh công an cung cấp)

Đến nay Công an TP.HCM đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án này. Trong đó một đối tượng là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn", ngụ Q.12, bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối qua) và một đồng phạm khác tên là Phú đã bị tạm giữ trước đó.

Hàng chục phóng viên báo đài đã có mặt trước trụ sở Công an TP.HCM chờ họp báo.

Phóng viên tụ tập rất đông trước cổng trụ sở Công an TP.HCM trước thông tin có cuộc họp báo nóng về vụ hai hiệp sĩ bị sát hại. (Ảnh: C.Thạch)

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có mặt tại phòng PC 45 lúc 9h02 chuẩn bị bắt đầu buổi họp báo...

Trước đó, chiều hôm qua, 14.5, trao đổi với PV Dân Việt khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, dù sức khỏe yếu nhưng "hiệp sĩ" bị đâm trọng thương Nguyễn Đức Huy vẫn cố gắng chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử tối 13.5.

Huy cho rằng, mình là người may mắn vì không phải là người bị thương nghiêm trọng nhất (Huy bị đâm vào sườn, đứt cơ hoành). Đồng đội của anh có 2 người đã vĩnh viễn ra đi, còn đội trưởng Trần Văn Hoàng đang được chăm sóc đặc biệt và anh Đinh Phú Quý bị đứt động mạch chủ.

Huy nhớ lại, đêm 13.5, khi nghe các đồng đội gọi ra hỗ trợ bắt cướp, Huy cũng chạy ra một cách nhanh nhất bất chấp nguy hiểm. Anh rùng mình nhớ lại, hung thủ chỉ có một người ra tay nhưng rất chuyên nghiệp, đâm nhát nào chí mạng nhát đó. Thậm chí đâm xong, thấy "hiệp sĩ" bị gục xuống mới quay đi. Bản thân các "hiệp sĩ" đều có học võ nhưng không kịp phản ứng trước đường dao đoạt mạng của hung thủ.

Cũng trong ngày 14.5, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã gửi thư thăm hỏi, chia buồn tới gia đình và cá nhân những “hiệp sĩ đường phố” đã hi sinh và bị thương. Bộ trưởng Công an khẳng định các hiệp sĩ đã dũng cảm, không quản hi sinh, thể hiện rõ tinh thần xả thân vì nghĩa lớn.

Người đứng đầu ngành công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức truy bắt bằng được kẻ gây án. Lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, sớm đưa kẻ phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.