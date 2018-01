Trực tuyến "Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm đổ ải vụ Đông Xuân"

Cũng liên quan tới chất lượng nguồn nước, bạn Nguyễn Hoàng Hà ở Khái Châu (Hưng Yên) gửi câu hỏi tới ông Hùng: Nếu nguồn nước bơm lên bị ô nhiễm, mầu đen và có mùi hôi thối khi lấy vào ruộng canh tác liệu có đảm bảo cho sản xuất không. Trường hợp sử dụng nguồn nước này canh tác sẽ gây ra hậu quả gì?

Nguồn nước có màu đen và mùi hôi thối là biểu hiện của việc bị ô nhiễm, mức độ ảnh hưởng đến sản phẩm nông nghiệp như thế nào thì cần có thí nghiệm cụ thể. Qua thực tế giám sát chất lượng trong hệ thống công trình thủy lợi một số năm gần đây, một số chỉ tiêu chất lượng nước thường vượt quá chuẩn như sau:

DO (dissolved oxygen): Thường được tạo ra do sự hòa tan của không khí và một phần nhỏ là do sự quang hợp của tảo v.v... Khi nồng độ DO trở nên quá thấp sẽ dẫn đến hiện tượng khó hô hấp, giảm hoạt động ở các loài động thực vật dưới nước và có thể gây chết đối với các sinh vật tồn tại trong nước như cá hay các loài thủy sinh khác. Đối với hệ thống sông Nhuệ hàm lượng DO hiện nay đang rất thấp, dao động DO trong khoảng từ 0 – 0.5 mg/l từ Liên mạc đến Nhật Tựu. Với hàm lượng DO này thì không thể tồn tại các loại thủy sinh trong nước.

NH4+ (Amoni): Bản thân Amoni không quá độc với cơ thể, nhưng nếu tồn tại trong nước với hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép, nó có thể chuyển hóa thành các chất gây ung thư và các bệnh nguy hiểm khác. Đối với sông Nhuệ (đoạn từ Liên Mạc đến Nhật Tựu), hiện nay hàm lượng NH4+ tùy từng vị trí dao động từ 20 đến 45 lần so với quy chuẩn cho phép về cấp nước cho nông nghiệp.

Hàm lượng các chất như BOD, COD thường vượt chuẩn, như tại Sông Nhuệ dao động trong khoảng từ 150 – 250 mg/l tùy từng chất, điều này chứng tỏ hàm lượng ô nhiễm chất hữu cơ trong nước là rất cao.