Trung tá công an bị đâm tử vong: '25 năm rồi anh ấy chưa về thăm quê'

Phong hàm thượng tá và đề nghị chế độ liệt sĩ cho trung tá Trần văn Dũng Trao đổi với PV, đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết Công an Bình Thuận đã có báo cáo Bộ Công an và đề xuất truy phong quân hàm thượng tá cho Trưởng Công an xã Tiến Lợi Trần Văn Dũng. Còn chế độ chính sách khác Ban giám đốc đang giao cho các phòng ban củng cố hồ sơ để đề nghị cho thượng tá Trần Văn Dũng hưởng chính sách liệt sĩ.