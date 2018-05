Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh: 'TP.HCM nên thành lập tổ đặc biệt 141, 142'

Trước vụ việc 5 hiệp sĩ truy bắt băng trộm bị thương vong đang gây rúng động, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (Bộ Công an).

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho rằng, đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng , các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng điều tra làm rõ. "Theo tôi, TP.HCM nên thành lập tổ 141, 142 và thành lập tổ 141, 142 là cần thiết. Hai tổ công tác này nhằm mục tiêu trấn áp tội phạm trên đường phố, tội phạm nơi công cộng, tội phạm trên các tuyến giao thông... rất hiệu quả", ông Nhanh nói. Vụ việc rúng động Sài Gòn Theo Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, khi còn đang làm Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Bộ Công an, ông đã mong muốn nhân rộng ra toàn quốc. Sau đó một thời gian ở các địa phương có mô hình tương tự, tuy nhiên cũng có những nơi không có. Được biết, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh là người chủ trương lập tổ công tác hoạt động trên đường phố và thành lập một số tổ ở phía sau để xác minh, phân loại và xử lý, bám sát hoạt động của tổ 141 để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh. Thời gian qua có nhiều địa phương đã thành lập tổ liên ngành tương tự mô hình Tổ công tác "đặc biệt" như ở Hà Nội. Trong đó, Ninh Bình cũng đã có tổ công tác 191, trong thời gian qua tội phạm về an ninh trật tự trên địa bàn này giảm thiểu đáng kể và nơi đây từng phá án thành công nhiều chuyên án đặc biệt nhờ vào tổ công tác 191, được nhân dân trong tỉnh ủng hộ, cổ võ. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh từng móng muốn nhân rộng mô hình 141, 142 ra cả nước Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 13/5, các "hiệp sĩ" Tân Bình gồm 8 người , do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm, phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu đang đi tìm tài sản để trộm cắp nên âm thầm đeo bám. Khi đến trước một cửa hiệu thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.10, Q.3), các đối tượng này định trộm chiếc xe SH dựng trước cửa. Lúc này, các "hiệp sĩ" liền ập vào định khống chế. Tuy nhiên, nhóm cướp tỏ ra rất manh động, liền rút hung khí ra chống trả khiến hai "hiệp sĩ" là anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Đăng Thôi bị đâm trọng thương và tử vong. 3 người khác cũng bị các đối tượng tấn công bị thương. Ngay sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Công an Q.3 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM nhanh chóng xuống phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra, đồng thời khẩn trương triển khai các mũi trinh sát truy bắt các đối tượng liên quan. Clip: Hiện trường vụ băng trộm xe SH đâm chết 2 "hiệp sĩ" ở TP.HCM

Theo Thế Long (Thời đại)

