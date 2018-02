Trưởng BTC T.Ư, lãnh đạo Quảng Ninh trực tiếp tiễn thợ mỏ về ăn Tết

(Dân Việt) Sáng 12.2 (tức 27 Tết), Trưởng ban Tổ chức Trung ương (BTC T.Ư) Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Vinacomin đã hỏi thăm, lì xì và tiễn hàng nghìn công nhân mỏ cùng gia đình về quê ăn Tết.

Clip: Ngành than thuê xe chở thợ mỏ về quê ăn Tết Mậu Tuất.

Từ 6h sáng 12.2, tại sân nhà văn hóa Việt Nhật, thành phố Hạ Long, 24 xe khách loại 45 chỗ ngồi được Công ty Than Hòn Gai - TKV thuê để đưa đón thợ mỏ. Hàng nghìn thợ mỏ cùng gia đình cũng đã có mặt để lên xe về quê ăn Tết.

Ông Phạm Minh Chính (thứ ba, bên phải) - Trưởng BTC T.Ư - tới lì xì và tặng quà cho công nhân mỏ trước khi về quê ăn Tết Mậu Tuất.

Ông Bùi Khắc Thất - Giám đốc Công ty Than Hòn Gai - TKV cho biết: “Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, bố trí phương tiện cùng với những lái xe tốt nhất phục vụ công nhân các đơn vị về quê ăn Tết, xa nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Giang”.

Hàng nghìn công nhân và người thân đã chờ sẵn để lên xe.

Nhiều công nhân ở các tuyến xa như Hà Tĩnh, Hà Giang cùng với vợ con trước giờ lên xe háo hức cho biết: “Hôm nay được công ty bố trí xe đưa về tận nhà ăn Tết như thế này thì thấy vui lắm, chúng tôi dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. Năm nay đời sống của công nhân cũng khá nên ăn Tết vui hơn năm trước. Hy vọng trong năm sau công ty tiếp tục phát triển hơn để thợ mỏ có cuộc sống tốt hơn”.

Kiểm tra vé trước khi lên xe để đảm bảo đúng tuyến.

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng BTC T.Ư - gửi lời chúc Tết tới gia đình các công nhân mỏ.

Lì xì cho công nhân và gia đình trước khi xe chuyển bánh.

Không chỉ có Than Hòn Gai - TKV mà nhiều đơn vị trong ngành than cũng đã có chương trình thuê xe để đưa công nhân về quê ăn Tết như: Than Quang Hanh, Than Núi Béo…