Trưởng công an xài giấy chứng nhận tốt nghiệp giả bị cảnh cáo

Do không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Thành dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả.

Ngày 6.3, lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng với ông Phạm Phú Thành (56 tuổi, Trưởng Công an xã Nghĩa Sơn) do liên quan việc sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả.

"Ông Phạm Phú Thành kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái quy định. Việc này đã tiếp tay cho việc sản xuất, tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp..." quyết định kỷ luật nêu.

UBND huyện Nghĩa Đàn cho hay, đang thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra mức xử lý với ông Thành trong thời gian tới. Hiện, ông vẫn làm trưởng công an xã.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp giả do ông Thành sử dụng.

Trước đó cuối năm 2017, ông Thành bị một số người tố cáo không có bằng THPT, song vẫn dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả để tiến thân. Sau khi làm xóm trưởng, ông làm phó trưởng công an xã và làm trưởng công an xã vào năm 2009.

Thanh minh về việc này, ông Thành nói do không có bằng THPT nên "xài giấy chứng nhận tốt nghiệp giả". Do hồ sơ bổ nhiệm trưởng công an xã thời kỳ đó không yêu cầu giấy này nên ông không cho vào.