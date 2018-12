Truy lùng sát thủ cướp đi mạng sống cả nhà người yêu ngay ngày ra mắt

Vụ thảm sát 3 người ở Thái Bình của sát thủ Lê Thanh Đại (SN 1981), trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng có thể nói là một trong những tội ác dã man khiến dư luận rất phẫn nộ xảy ra tại tỉnh Thái Bình vào thời điểm cuối năm 2012.

Án mạng trong ngôi nhà khóa kín cửa

Những ngày cuối tháng 12 năm 2012, cả tỉnh Thái Bình chấn động bởi một vụ thảm sát. 3 nạn nhân tử vong trong ngôi nhà khóa kín cửa. Họ là 3 người trong một gia đình, trong đó có chị Nguyễn Minh T - một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, 1 người đàn bà già yếu đau ốm và 1 người đàn ông bại liệt, đã mất khả năng đi lại nhiều năm - bố mẹ của chị T.

Bà Đoàn Thị P, người nhà của nạn nhân và cũng là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc kể lại: “Do anh rể bị liệt mấy năm nay, chị gái tôi lại đang đau ốm nên 7h ngày 22-12, tôi cầm bó rau đến nhà anh chị để cho hai người nấu ăn.

Khi vừa đến cổng nhà thì tôi gặp cháu T và cháu nói: “Mẹ cháu ốm quá dì ạ”. Do bận nên tôi có bảo lại với cháu: “Giờ dì đi làm, chiều dì qua thăm bố mẹ cháu sau”. Đến 18h, tôi có quay lại thấy cửa đã khóa bên trong, tôi gọi mấy câu nhưng không có ai trả lời. Quay sang hỏi một người hàng xóm nhà anh chị tôi thì bác ấy có bảo: “Từ chiều đến giờ tôi cũng không thấy ông Tòa và bà Cún đâu cả”. Tôi đành đi về nhưng lòng vẫn không yên”.

Đến ngày hôm sau, bà P đến nhà chị T nhưng cửa nhà vẫn khóa trái. Bà P liên lạc đi khắp nơi nhưng không có tin tức. Nghi có chuyện chẳng lành, bà P đã nhờ một số người hàng xóm đến để phá khóa. Phải mất một lúc, chiếc khóa mới được bật mở, nhưng khi đi vào trong buồng, bà và những người hàng xóm kinh hoàng khi nhìn thấy bố chị T trong tình trạng đầu bị thương, trên cổ có quấn một dây cao su.

Bàng hoàng hơn, khi đi lên gác hai, họ lại phát hiện thấy mẹ chị T cũng đã tử vong với vết thương ở đầu, cổ bị thắt bởi dây cao su. Ngay bên cạnh là chị T cũng đã tử vong. Hiện trường vụ án mạng để lại, ngoài những vết chân và vệt máu, đồ đạc trong nhà hầu như vẫn còn nguyên vị trí.

Đối tượng Lê Thanh Đại tại phiên tòa xét xử

Tin nhắn lạ từ người đã khuất

Nhận tin báo từ CAP Phú Khánh, TP Thái Bình xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm kiếm bằng chứng của vụ án.

Thượng tá Ngô Văn Đăng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự nhớ lại, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện 2 ông bà và cô con gái đều có có nhiều thương tích ở vùng đầu và cả 3 người đều bị siết cổ bởi những sợi dây khác nhau.

Ngoài hiện trường chính là nhà nạn nhân, ở biên bản khám nghiệm hiện trường thứ hai thể hiện tại nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, dưới taluy đường có 3 hố sâu mới đào. Tại đây, cơ quan công an cũng thu được cuốc, xẻng giấu trong bụi cỏ dưới dải taluy.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình kể lại, qua khám nghiệm ban đầu, ngoài 3 nạn nhân đã tử vong, phát hiện gia đình mất 1 chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave, 1 máy vi tính xách tay và 2 điện thoại di động. Nghi vấn đầu tiên được tập trung vào người chồng cũ của chị Nguyễn Minh T vì trước đó, người đàn ông này không đồng ý ly hôn và đã có những lời lẽ đe dọa vợ và gia đình. Một mũi trinh sát đã lên đường đến nhà chồng cũ chị T nhưng tại đây, qua xác minh, người đàn ông này đã bị loại ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi.

Sau khi thu thập chứng cứ và thông tin từ nhiều người thân cung cấp, cơ quan công an đã xác định được nghi can số 1 là Lê Thanh Đại (SN 1981), trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, đang thuê trọ tại nhà ông Đặng Văn K ở xã Vũ Phúc, TP Thái Bình. Đại gần đây có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Minh T, một trong 3 nạn nhân và đã đến nhà chị T. chơi nhiều lần. Trước 1 ngày bà P phát hiện xác 3 nạn nhân, có 2 người bạn của bố chị T đã gặp Đại trong bữa cơm gia đình.

Đặc biệt, một thông tin “đắt giá” hé lộ là khi người thân phát hiện ra xác bố chị T nhưng chưa thấy chị T nên đã gọi điện vào số máy của chị thì họ nhận được tin nhắn có nội dung: “Cháu đang đưa bố mẹ cháu đi chữa bệnh trên Hà Nội, cháu không nghe được, chỉ nhắn tin thôi”. Tuy nhiên, sau đó, người thân phát hiện chị T đã chết và bị trùm chăn kín mít. Chính tin nhắn “phản chủ” đó đã khiến hung thủ sớm lộ diện.

Tang vật vụ án

Phá án

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình, công an các huyện đã lần theo dấu vết, xác định hướng di chuyển của nghi can sau khi gây ra thảm án tại nhà chị T. Các mũi chủ công vẫn tiếp tục truy xét các nhà nghỉ trên địa bàn TP Thái Bình và các tuyến đường từ Thái Bình sang Hải Phòng, công an các huyện kiểm tra các nhà nghỉ trên địa bàn. Chưa đầy 4 giờ sau khi tiếp cận vụ án, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Lê Thanh Đại tại nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi là tài sản của gia đình chị T mà hắn đang sử dụng, Lê Thanh Đại đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Lê Thanh Đại là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khi học đại học, Đại đã từng dính án khi ăn cắp tiền của thầy giáo, bị phát hiện và đi tù. Sau khi ra khỏi tù, Đại lấn sâu thêm vào con đường tội lỗi.

Đại tiếp tục cướp xe máy, bị bắt và bị tuyên án 10 năm tù giam dù đã lập gia đình và có một đứa con. Trong thời gian thi hành án, Đại có quen biết với một số đối tượng quê Thái Bình và từ đó có biết chị Nguyễn Minh T. Thời điểm gặp Đại, chị T đang buồn chán vì hôn nhân đổ vỡ nên khi nghe những lời đường mật của Đại, chị đã định xây dựng cuộc sống mới với người đàn ông này.

Ngày 22-12, chị T dẫn Đại về nhà ăn cơm với bố mẹ với mục đích ra mắt “con rể tương lai”. Sau bữa cơm, Đại xin phép lên phòng nói chuyện riêng. Lợi dụng lúc chị T không để ý, Đại dùng chân giường bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu chị T dẫn tới tử vong. Mẹ chị T nghe tiếng động chạy lên cũng bị Đại dùng gậy gỗ sát hại.

Sau đó, Đại định xuống sát hại luôn bố chị T nhưng lúc này dưới nhà đang có khách, Đại giả vờ xuống ngồi nói chuyện và uống rượu cho đến khi người này ra về. Tương tự như hành vi đã sử dụng với mẹ con chị T, Đại đã gây án với bố chị T. Thảm sát 3 mạng người xong, Đại khóa cửa trốn trong nhà tới 23h rồi lấy hết tài sản bỏ trốn.

Sáng 23-12-2012, một ngày sau khi gây án, Đại quay lại nhà chị T, thấy vụ việc vẫn chưa bị phát hiện nên đã đi mua cuốc xẻng rồi “thị sát” một khu đất trống tại khu vực giáp ranh giữa cánh đồng của xã Vũ Phúc, TP Thái Bình với nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, đào 3 hố với ý định chôn cất thi thể của 3 người. Tuy nhiên, đến buổi tối cùng ngày khi chưa kịp thực hiện hành vi phi tang thi thể các nạn nhân thì thấy sự việc bị phát hiện, Đại vội vã mò về nhà trọ lấy toàn bộ các tang vật lấy được từ nhà chị T bỏ về Hải Phòng rồi bị bắt.