Truy xét nhóm thanh niên đập phá trụ sở công an và quân sự

Khoảng 20 người kéo đến trụ sở Công an, Ban chỉ huy quân sự xã Long An, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đập phá trụ sở và tấn công 3 người bị thương phải nhập viện.

Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang truy xét nhóm thanh niên dùng hung khí đập phá trụ sở Công an, Ban chỉ huy quân sự xã Long An và tấn công khiến 3 người bị thương phải nhập viện.

Trụ sở bị nhóm thanh niên đập phá trong đêm 30/12. Ảnh: Minh Anh.

Chiều 30/12, người dân ở ấp An Hiệp (xã Long An), phía sau trụ sở UBND xã Long An có tổ chức tiệc cưới. Sau khi ăn tiệc, một nhóm thanh niên chạy xe vào trụ sở UBND xã rồi nẹt pô inh ỏi.

Nhân viên dân phòng và hai người giữ xe ở đây đã nhắc nhở nhóm thanh niên này nhưng họ vẫn tỏ ra thách thức.

Sau thời gian ngắn, khoảng 20 người kéo đến, đánh nhân viên dân phòng và 2 người giữ xe gây thương tích. Ông Nguyễn Hoàng Sang, Phó trưởng Công an xã Long An phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo họ.

Tấm kính cửa của căn phòng bị nhóm thanh niên đập vỡ. Ảnh: Minh Anh.

Khi công an đưa 3 người bị thương (2 trông xe, 1 nhân viên văn phòng) vào bên trong trụ sở sơ cứu, nhóm thanh niên vẫn hung hăng, đòi xông vào đánh tiếp. Nạn nhân phải đi qua cửa sau sang trụ sở Ban chỉ huy quân sự lánh nạn.

Lúc này, một số thanh niên đã dùng ghế gỗ đập đập phá và bao vây trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã, làm hư hỏng nhiều tài sản. Những người có mặt tại hiện trường buộc phải cố thủ tại chỗ, gọi điện thoại báo công an huyện hỗ trợ.

Cảnh sát 113 đến hiện trường, nhóm thanh niên này tháo chạy.

Nhóm thanh niên kéo đến bệnh viện hành hung 3 người bị thương. Ảnh: chụp lại từ clip.

Cơ quan điều tra cho biết, khi 3 nạn nhân vào viện cấp cứu, một số người lạ mặt xông vào đòi đánh họ. Nhóm người bị thương phải dùng băng ca chống lại, gây náo loạn phòng cấp cứu.

Cảnh sát đã đến hiện trường khống chế và tạm giữ một số thanh niên liên quan.