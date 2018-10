Tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập 10.000 tỷ bị đe dọa?

(Dân Việt) Tại buổi họp báo của UBND TP.HCM chiều 1.10, một số phóng viên đặt câu hỏi có hay không việc nhân viên tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập ngăn triều 10.000 tỷ bị đe dọa phải bỏ việc, tư vấn giám sát phải bỏ họp khi được mời trong cuộc họp ba bên?

Tư vấn giám sát bị đe dọa?

Trả lời về việc này, Trung tâm Điều hành chống ngập TP.HCM cho biết, dự án trên tạm ngưng từ tháng 4.2018 do khó khăn về nguồn vốn. Theo kết quả làm việc với ngân hàng, để đảm bảo được nguồn vốn, công tác giải ngân phải xác định lại do có chênh lệch giữa con số đã thi công với con số xác định giải ngân. Một số nội dung cần thiết phải làm rõ lại để có thể quyết định tái cấp vốn. TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát làm việc này.

Đại diện Trung tâm Điều hành chống ngập trả lời báo chí. Ảnh: H.V

Theo Trung tâm Điều hành chống ngập, phía đơn vị tư vấn giám sát có văn bản gửi Trung tâm báo cáo việc bị đe dọa, do đó bị áp lực trong vấn đề tư vấn giám sát hợp đồng. "Ngày 24.9.2018, chúng tôi nhận được văn bản của tư vấn giám sát, một số nhân viên có nhận được sự đe dọa, một số phải nghỉ việc... Tư vấn giám sát khẳng định, tạm thời không làm việc ba bên, mà theo nguyên tắc tư vấn giám sát phải làm việc ba bên. Tôi đã thông báo cho nhà đầu tư việc này rồi", đại diện Trung tâm Điều hành chống ngập cho biết.

Cũng theo vị đại diện này, chủ đầu tư đã gửi công văn tới cơ quan điều tra về việc tư vấn giám sát cho rằng bị đe dọa.

Nói thêm về vụ việc này, ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, dự án ngăn triều chống ngập đã đình trệ 5 tháng, lãi suất ưu đãi sẽ bị cắt. TP.HCM phải kiểm tra xem sự việc đúng, sai cho rõ ràng, không thể để tình hình phức tạp như hiện nay.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trả lời về dự án 10.000 tỷ đồng. Ảnh: H.V

"Về dự án này, TP.HCM cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan ban ngành nghiên cứu báo cáo của TP để có những giải pháp thích hợp.

Gần đây, tư vấn không họp, trình văn thư không họp do bị đe dọa. Tư vấn và nhà đầu tư là hai chủ thể khác nhau, trách nhiệm khác nhau. Giờ tư vấn không chịu ngồi với nhà đầu tư thì làm sao hiểu được thực tế. Hành động cơ quan nhà nước mời mà không dự họp cần phải xem lại. Rõ ràng tư vấn đang coi thường cơ quan nhà nước. UBND TP đã chỉ đạo các ngành phải giải quyết việc này, để phối hợp với nhau làm cho tốt. Chậm trễ ảnh hưởng đến công trình, ngân sách… là lỗi lớn của thành phố với nhân dân", ông Hoan nói.

Đề nghị công an vào cuộc

Trước đó, chiều 25.9, Trung tâm Điều hành chống ngập TP.HCM mời các đơn vị có liên quan trong Dự án chống ngập nước do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trị giá gần 10.000 tỷ đồng, đến họp.

Cuộc họp nhằm làm rõ một số nội dung kiến nghị của đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng (TVGSHĐ) liên quan đến dự án đã ngưng thi công từ tháng 4.2018.

Tuy nhiên, thời điểm này TVGSHĐ không đồng ý họp với doanh nghiệp đang thực hiện dự án là Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 về những vấn đề liên quan đến dự án.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng đang "mắc cạn" vì nhiều lý do.

Lý do từ chối họp thể hiện tại văn bản được gửi cho Trung tâm Điều hành chống ngập TP.HCM trước khi cuộc họp diễn ra.

Văn bản số HTFC-SCFC/LO-18-067 ngày 24.9 của đơn vị TVGSHĐ nêu rõ: “Trong thời gian qua, một số nhân viên của đoàn TVGSHĐ dự án đã nhận được nhiều lời đe dọa từ các đối tượng xã hội với lý do đang làm việc cho liên danh TVGSHĐ khiến các nhân viên làm việc trong trạng thái bất an và đã có những trường hợp xin nghỉ việc vì không chịu được sức ép đe dọa. Sự việc này đã được đoàn TVGSHĐ báo cáo cho cơ quan thẩm quyền và đang trong giai đoạn điều tra làm rõ. Với lý do để bảo đảm sự an toàn cho các chuyên gia và nhân viên, TVGSHĐ xin phép không tham dự cuộc họp...".

Trước động thái bất ngờ của TVGSHĐ, Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đã có văn bản gửi lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và các sở, ngành liên quan, đặc biệt là yêu cầu công an vào cuộc.

Theo đơn vị này, cách hành xử của TVGSHĐ là thiếu trách nhiệm, đặt mình có quyền cao hơn cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành động trên không khác gì đang cản trở và kéo dài việc tạm ngừng dự án, dẫn đến các tổn thất phát sinh nghĩa vụ tài chính đi kèm rất lớn cho ngân sách.

Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 cho biết, không rõ thật sự ẩn ý của thông tin nhiễu loạn trên là gì, tuy nhiên giữa các bên tham gia dự án không thể phối hợp để tháo gỡ vướng mắc theo chỉ đạo của UBND TP.HCM thì việc dự án tái khởi động gần như bế tắc.

Do đó, Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đề nghị chính quyền TP.HCM chỉ đạo công an vào cuộc điều tra làm rõ có hay không ai đã gây áp lực và đe dọa nhân viên đoàn TVGSHĐ để minh bạch cho các bên liên quan, đồng thời giải tỏa tâm lý cho các nhân viên tham gia dự án.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã tạm ngưng thi công từ tháng 4.2018 đến nay vì nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Theo nhà đầu tư, dự án tạm ngưng gây thiệt hại từ 17 - 20 tỷ đồng mỗi tháng.

Thời gian qua, TVGSHĐ liên tục kiến nghị UBND TP.HCM xử lý các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Trung Nam 1547 như việc thay thép G7 bằng thép Trung Quốc, thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng tiền tạm ứng…