Tưới rẫy tiêu ban đêm, người đàn ông chết bất thường dưới hồ

(Dân Việt) Thấy hồ nước cạn mà máy bơm của ông H. vẫn chạy, người dân sợ cháy máy nên chạy ra tắt hộ thì tá hỏa phát hiện thi thể ông H. dưới hồ.

Ngày 8.3, Công an xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong dưới hồ nước tưới trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 7.3, người dân trong vùng tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông tại hồ nước tưới trong rẫy tiêu đã cạn nên báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, công an vào cuộc xác định nạn nhân là N.V.H (50 tuổi, tạm trú tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang). Tại hồ nước, công an thu được 1 chiếc đèn pin. Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định ông H chết do bị ngạt nước.

Hồ nước tưới - nơi phát hiện thi thể ông H.

Qua điều tra từ người dân trong vùng, công an nắm được thông tin ban đầu là tối 6.3, ông H đi tưới rẫy tiêu. Đến trưa hôm sau, một người dân thấy nước hồ đã cạn mà máy bơm của ông H vẫn chạy, sợ cháy máy nên người này chạy ra tắt hộ thì phát hiện sự việc trên.