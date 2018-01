Tướng công an lên tiếng vụ bêu riếu người mua bán dâm ở Phú Quốc

Tướng công an lên tiếng vụ bêu riếu người mua bán dâm ở Phú Quốc

Theo cựu lãnh đạo công an các tỉnh miền Tây thì đồng nghiệp của họ đưa người mua bán dâm ra lề đường để công khai tên tuổi là việc làm quá đáng.

Trao đổi với Zing.vn sáng 31.1, đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc thành lập tổ công tác để kiểm tra vụ Công an thị trấn Dương Đông công khai hành vi của những người mua bán dâm tại vỉa hè.

Công an thị trấn Dương Đông bêu tên người bán dâm giữa chốn đông người. Ảnh cắt từ clip.

Cô gái bị bêu riếu tên đã ôm mặt khóc. Ảnh cắt từ clip.

"Chưa có kết luận nhưng sự việc cho thấy phản cảm. Khi có kết luận thì công an tỉnh sẽ xử lý theo quy định của ngành", đại tá Thành nói.

Theo Công an Kiên Giang, rạng sáng 29.1, Công an thị trấn Dương Đông bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, do bà P.T.B.C (39 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) làm chủ. Bà C. bước đầu thừa nhận vụ việc và cho biết có thu tiền của người bán dâm là 110.000 đồng mỗi lượt, trong số tiền 350.000 đồng người mua dâm phải trả.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, chiều cùng ngày, Công an thị trấn Dương Đông đã họp người dân tại tổ dân phố và công khai hành vi của những người vi phạm trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám. Sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh Kiên Giang vào cuộc kiểm tra.

Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho rằng từ trước đến giờ ông chưa từng gặp trường hợp xử lý người mua bán dâm bằng cách đưa ra họ vỉa hè bêu riếu như thế.

Theo ông Thắng, nếu địa phương không có "lệ làng" hay "hương ước" hoặc đặc thù khác, việc công khai tên tuổi người vi phạm chỉ thực hiện sau khi xử phạt hành chính mà còn tái phạm nhiều lần và thực hiện phải đúng quy trình, quy định.

Đồng quan điểm, đại tá Nguyễn Văn Tươi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, nói: "Người vi phạm nhiều lần thì mời họp dân và công khai nhưng cũng phải làm có nơi có chỗ, chứ ai thông báo ngoài lề đường như thế. Mình giáo dục người ta thì phải giáo dục có nơi có chỗ, chứ như vậy là không được".

Đại tá Bùi Hoàng Bào, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cũng nói rằng hành vi mua bán dâm chỉ xử lý hành chính. Công an chỉ xử lý mạnh đối với chủ chứa dâm.

"Người mua bán dâm thường là được giáo dục, bắt cam kết, xử lý theo luật vi phạm hành chính, chứ công khai hóa hay làm mạnh quá sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý, nhân phẩm. Việc này cần rút kinh nghiệm", đại tá Bào nói.

Một vị thiếu tướng công an đương chức (xin được ẩn danh) ở miền Tây nói rằng việc xử lý người vi phạm là để người ta thấy được sai trái mà sửa, cho nên việc giáo dục người vi phạm được đặt lên hàng đầu. Với hành động của Công an thị trấn Dương Đông, bêu tên người mua bán dâm ở vỉa hè, không chỉ thiếu tính giáo dục mà còn xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.

Chiều hai ngày trước, một thanh niên ở Phú Quốc đăng clip dài hơn 4 phút, có nội dung Công an thị trấn Dương Đông công khai tên tuổi của chủ quán giải khát cho đôi nam nữ mua, bán dâm tại nơi bà này kinh doanh. Đôi nam nữ này cũng bị bêu tên và hành vi của họ trước đám đông, trong đó có nhiều trẻ em.

Sau 2 ngày đăng tải, clip có trên 120.000 lượt xem và gần 1.000 lượt chia sẻ. Nhiều luật sư cho rằng công an đưa những người mua, bán dâm ra lề đường để công khai hóa là có dấu hiệu làm nhục người khác.