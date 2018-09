Tướng Công an nói về Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(Dân Việt) "Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, khi gặp gỡ, làm việc với cán bộ cấp dưới, Đại tướng Trần Đại Quang luôn cởi mở, gần gũi", Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, (nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thời Đại tướng Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an) chia sẻ với PV Dân Việt.

Đại tướng Trần Đại Quang khi còn trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Lê Hiếu) Trò chuyện với PV Dân Việt khi nói về Đại tướng Trần Đại Quang, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm cho biết: Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, khi gặp gỡ, làm việc với các cán bộ cấp dưới, Đại tướng Trần Đại Quang rất cởi mở, gần gũi. “Ông thường xuyên thăm hỏi các cán bộ cấp dưới. Điều đặc biệt là khi anh chị em cán bộ Văn phòng chúng tôi tổ chức đám cưới cho con có lời mời Đại tướng thì ông đều thu xếp thời gian đến tham dự, không có gì nề hà”, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm kể. Tin liên quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những phát ngôn ấn tượng Vẫn theo Thiếu tướng Tâm, trong công việc, Đại tướng Trần Đại Quang luôn rất dứt khoát, rõ ràng trong các chỉ đạo. Khi cấp dưới có vi phạm, khuyết điểm, ông bình tĩnh nhận xét rồi hướng người có vi phạm nhận thức ra việc làm của mình để họ sửa chữa và phấn đấu tốt hơn. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an không chỉ những chuyến thăm tới đơn vị trong lực lượng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang còn thường xuyên thăm hỏi với cán bộ, chiến sĩ trong những hoàn cảnh khác nhau. Tháng 5.2015, Đại tướng đã đến Bệnh viện Việt Đức, TP. Hà Nội thăm hỏi, tặng quà 2 cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP. Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016, trước thời điểm giao thừa, Đại tướng Trần Đại Quang đã có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ… Trên cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên, Đại tướng Trần Đại Quang cũng luôn dành sự quan tâm đến người dân đang sinh sống trên mảnh đất này. Cuối năm 2015, Đại tướng Trần Đại Quang, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho đồng bào nghèo hai buôn Păn Lăm và Ko Siêr, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Phát biểu tại đây ông nói: Nhận thức được vị trí chiến lược của Tây Nguyên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và cải thiện đời sống của nhân dân. Tháng 11.2017, trước tình hình thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, trên cương vị Chủ tịch nước, ông đã đến thăm người dân ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Người dân vùng bão lũ không đơn độc vì có đồng chí, đồng bào, có Đảng và Nhà nước luôn luôn sát cánh hỗ trợ. Với sự giúp đỡ và quan tâm chung, với sự nỗ lực của từng gia đình, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt. Chúng ta sẽ khắc phục được hậu quả do mưa bão và ổn định cuộc sống, sản xuất để phát triển. Trò chuyện với các cháu nhỏ, Chủ tịch nước căn dặn các cháu phải nghe lời bố mẹ, không được ham chơi khi xảy ra lũ và tuyệt đối không được chơi những chỗ có nước ngập… Tin liên quan "Anh Trần Đại Quang mãi là người học trò mà tôi quý mến" Ông Trần Đình Triển (là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội, người cũng từng công tác trong ngành Công an) đã viết về Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên Facebook của ông (ông đồng ý để Dân Việt đăng): Tôi nhỏ tuổi hơn anh, vinh hạnh được về công tác với anh cùng một đơn vị; do sắp xếp tổ chức chia tách đơn vị, hai anh em ở 2 đơn vị khác nhau. Có thời gian, anh làm Bí thư Đoàn cơ sở đơn vị bên kia, tôi Bí thư Đoàn cơ sở đơn vị bên này; anh em tham gia Ban chấp hành Đoàn Tổng cục, nên họp hành gặp gỡ cán bộ Đoàn với nhau. Tôi có điều kiện học tập ở anh nhiều phẩm chất và đức tính quý báu. “Điều mà tôi trân trọng và học tập ở anh là: hiền lành, đức độ, giản dị và hoà đồng với mọi người; “văn hay chữ tốt”, chịu khó học tập, tận tuỵ trong công việc và giải quyết công việc thận trọng, chu đáo; bình dị và nghiêm túc trong cuộc sống”, ông Trần Đình Triển viết. “Khi anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, có lần gặp lại anh, anh vỗ vai tôi, nói: “Em khoẻ không? Hoàn cảnh gia đình và công việc thế nào? Em kiêu vừa thôi nhé, thẳng thắn trong công việc là tốt, nhưng đòi hỏi phải giữ vững lập trường và có phương pháp đúng”. Anh Trần Đại Quang là vậy, tình anh em là vậy, nhưng không bao giờ quên nhắc nhở các em lo việc nước, việc dân và việc nhà cho tốt”, ông Triển viết.

Tag: chủ tịch nước, trần đại quang, đại tướng trần đại quang, lễ tang chủ tịch nước, tướng công an, bộ trưởng công an