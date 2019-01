Tướng Đỗ Hữu Ca thôi giữ chức Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Bộ Công an vừa trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng; đại tá Nguyễn Quốc Hùng được giao phụ trách Công an TP.Hải Phòng.

Công an TP.Hải Phòng chiều 2.1 đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an TP.

Tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (trái) trao quyết định thôi giữ chức Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Ảnh: Công an TP.Hải Phòng

Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Công an phân công đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an.TP Hải Phòng, phụ trách Công an TP trong thời gian kiện toàn công tác cán bộ.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23.11.1958; quê quán: xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.

Ông vào ngành công an từ năm 1975 khi vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Học viên Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Ông từng nhiều năm công tác tại Công an TP.Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hải Phòng. Từ tháng 5.2003 đến tháng 6.2010: Đại tá, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng. Từ tháng 7.2010 đến tháng 6.2013: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV. Từ tháng 7.2013 đến khi nghỉ hưu là thiếu tướng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP.Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP; đại biểu HĐND TP.Hải Phòng khóa XIV.