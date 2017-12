Uống thuốc diệt cỏ rồi đi sát hại vợ cũ

Ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết: Nghi can Trần Văn Khanh (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã tử vong vì uống thuốc diệt cỏ trước khi sát hại vợ cũ.

Nghi can Khanh tại thời điểm bị bắt giữ. Theo điều tra ban đầu: Khanh và chị T.T.T.T (27 tuổi, ngụ Kiên Giang) vừa ly hôn cách đây khoảng 1 tháng. Vào khoảng 13h ngày 22.12, trên đường Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương), chị T đang làm phục vụ quán cà phê thì Khanh tới gặp để nói chuyện. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Khanh đã dùng 2 con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ cũ khiến nạn nhân gục ngã bất tỉnh. Gây án xong, Khanh vứt dao bỏ chạy. Người dân cùng lực lượng chức năng phường Lái Thiêu truy đuổi, bắt giữ Khanh. Chị T được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại cơ quan Công an, Khanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thấy đối tượng của biểu hiện mệt mỏi, cơ quan Công an đã mời bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện Khanh có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ. Tiếp tục làm việc với Khanh, đối tượng thừa nhận đã uống thuốc diệt cỏ trước khi sát hại vợ cũ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa Khanh đến bệnh viện điều trị. Đến sáng 24.12, Khanh tử vong.

Theo C.Bình (CAND)

