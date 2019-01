Ủy ban ATGT nói gì về đoạn đường xảy ra vụ container tông 22 người thương vong?

(Dân Việt) “Quỹ đất còn rộng, chúng tôi sẽ báo cáo với Bộ GTVT để xem xét, mở rộng mặt đường”, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nói.

Sáng 3/1, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Long An) và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chiều 2/1. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã làm 4 người chết, 18 người bị thương và 21 chiếc xe máy bị hư hỏng.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (đứng giữa) đang thăm hỏi các nạn nhân

Tại các bệnh viện, ông Hùng đã đề nghị các y bác sĩ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân. Theo đó, mỗi nạn nhân bị thương nhận số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Sau đó, ông Hùng cùng đại diện Ban ATGT tỉnh Long An đã đến thị sát hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Bình Nhựt (gần cầu Bến Lức). Trả lời với báo chí, ông Khuất Việt Hùng cho biết, qua thị sát, tình hình giao thông ở khu vực này rất đông đúc, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

“Quỹ đất còn rộng, chúng tôi sẽ báo cáo với Bộ GTVT để xem xét, mở rộng mặt đường, đồng thời mở rộng làn đường dành riêng cho xe 2 bánh dừng chờ trước nút giao”, ông Hùng trả lời báo chí.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc còn quỹ đất rộng, có thể mở rộng mặt đường

Về việc tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia mà vụ tai nạn tại ngã tư Nhựt Chánh là một trong số đó, ông Hùng khẳng định: “Tết Dương lịch vừa qua, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tình hình sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chúng tôi đã có ý kiến, đề nghị chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương khám sức khỏe, kiểm tra các vi phạm về ma túy, nồng độ cồn đối với các tài xế lái container”.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 2/1, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển xe container mang BKS 62C - 043.48 kéo theo rơ-mooc 62R - 001.08 lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM. Đến đoạn Quốc lộ 1 qua ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), chiếc xe container này không làm chủ tốc độ lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương, hư hỏng 21 xe máy.

Kết quả xét nghiệm ban đầu đối với tài xế Phạm Thành Hiếu cho thấy, người này dương tính với ma túy và có nồng độ cồn cao.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45km/h. Còn thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô đầu kéo 62C - 043.48 nói trên mang nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và có hạn kiểm định đến 29/3/2019.