Va chạm với xe tải chở mì, đôi nam nữ trên xe máy tử vong

Va chạm với xe tải chở mì, đôi nam nữ trên xe máy tử vong

(Dân Việt) Va chạm với xe tải chở mì đang lưu thông trên quốc lộ 19 (TP.Pleiku, Gia Lai), đôi nam nữ trên xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, vào khoảng 1h30 ngày 21.1, tại Km158 thuộc địa phận thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe mô tô BKS 81F1-115.24 đang chạy trên quốc lộ 19 hướng Đak Đoa - Pleiku do anh Nguyễn Sơn Hà (36 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Hương (25 tuổi, trú tại thị xã An Khê, Gia Lai) đã va chạm với xe tải chở mì lưu thông ngược chiều BKS 81L-0729 do Nguyễn Văn Hết (42 tuổi, trú tại An Nhơn, Bình Định) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Hương và anh Hà tử vong.

Ngay sau tai nạn, lực lượng công an phường, CSGT và các lực lượng khác đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.