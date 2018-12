Về quê nghỉ Tết, 2 thanh niên thương vong sau tai nạn với xe tải

(Dân Việt) Chiều 30.12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM mới hoàn tất việc khám nghiêm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 2 thanh niên thương vong ở khu vực.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết khoảng 14h20 cùng ngày, anh P.P.T (17 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng người bạn điều khiển xe máy mang BKS: 63B7-170.61 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc.

Khi đến khu vực Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, xe máy tông vào đuôi xe tải loại 3,6 tấn gặp sự cố đang dừng đậu sửa chữa trên làn ôtô, sát giải phân cách với làn xe máy. Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên ngã xuống đường.

Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Riêng xe máy của nạn nhân chạy thêm một đoạn hơn 50m tông tiếp vào giải phân cách bê tông cứng, ngã ra đường rồi mới dừng lại. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh T tử vong tại chỗ, người bạn đi cùng bị thương nặng nguy kịch được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra xử lý vụ việc.

Được biết, cả 2 nạn nhân làm việc tại một công ty ở huyện Hóc Môn, TP.HCM và đang trên đường về quê ở Tiền Giang thì không may xảy ra tai nạn đau lòng.