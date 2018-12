Vén màn bí ẩn vụ đánh ghen giả nhằm vào “sếp” một cơ quan nhà nước ở Hà Nội

(Dân Việt) Một buổi sáng cuối tuần giữa tháng 7/2018, “sếp” một cơ quan nhà nước rời khỏi nhà đến nơi làm việc, thì bị hai đối tượng đi xe máy đánh nhập viện cấp cứu. Từ vụ hành hung này, trinh sát đã lần ra người đứng đằng sau là một là một đại ca có “số” ở đất Hà thành.

Nguyễn Tuấn Anh tự nhận là người lái xe ôm thuê.

Vụ hành hung “thứ 6 ngày 13”

Một ngày giữa tháng 12, PV có dịp ngồi nghe các trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội kể về một lần đánh án dài ngày. Xuất phát điểm chỉ là một vụ đánh ghen giả nhằm vào ông H, giám đốc một cơ quan nhà nước ở Hà Nội, nhưng cũng từ đó, ban chuyên án đã lật tẩy cả một âm mưu kín kẽ do ông trùm “tín dụng đen” một thời của đất Hà Thành gây ra. Vụ án này được các trinh sát gọi miệng là “vụ hành hung thứ 6 ngày 13”.

Khoảng 6h sáng 13/7/2018, ông H. (Giám đốc một cơ quan nhà nước ở Hà Nội) đi bộ ra khỏi nhà ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội để đến cơ quan làm việc. Khi ông H. đi được khoảng 20m thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy, không có biển kiểm soát (BKS), đeo khẩu trang từ phía sau vượt lên ép sát.

Lúc này, nam thanh niên ngồi sau sử dụng tuýp sắt vụt 2 phát vào đầu khiến ông H. ngất xỉu tại chỗ, người này còn hô lớn “từ nay không được cặp với vợ của anh tao nữa” sau đó tẩu thoát ra phía đường Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Sau khi các đối tượng tăng ga bỏ chạy, ông H. đã được người dân quanh đó báo tin cho gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã giám định thương tích cho ông H. và xác định 2 cú đánh bằng tuýp sắt khiến ông H. chịu thương tật 16%. Vụ việc đã gây hoang mang dư luận khu vực nơi ông H. sinh sống cũng như tại cơ quan ông làm việc.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã cử các trinh sát đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Thanh Xuân thành lập ban chuyên án điều tra ngay trong ngày hôm đó.

Bắt đầu từ ngõ cụt

Đối tượng Nguyễn Tuấn Tú, người ra tay hành hung ông H.

Vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, các trinh sát của ban chuyên án xác định bản thân ông H. có rất nhiều mối quan hệ xã hội và công việc, nên chính ông cũng không biết được việc mình bị hành hung xuất phát từ mối quan hệ nào. Hàng xóm quanh khu vực nhà ông H. cũng nhận định, ông là người hiền lành, hòa đồng với bà con lối xóm, chưa từng có xích mích gì với ai, nên việc ông bị hành hung khiến mọi người rất khó hiểu.

Về phía hai đối tượng hành hung ông H., khi gây án cả hai đối tượng đều bịt mặt bằng khẩu trang, chiếc xe máy không có BKS nên công tác xác minh danh tính các đối tượng rất khó khăn. Ngoài ra, câu nói “từ nay không được cặp với vợ của anh tao nữa” của đối tượng ngồi sau đã góp phần ngụy tạo mục đích hành hung, gây thêm khó khăn cho các trinh sát.

Ngày 17/7, ban chuyên án đã xác định được đối tượng đầu tiên và cũng là người cầm lái: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội). Khi được triệu tập lên trụ sở cơ quan điều tra, Tuấn Anh trình bày bản thân làm nghề chạy xe ôm, sáng 13/7, được Nguyễn Tuấn Tú (SN 1992, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên) thuê chở xe ôm đi có việc đến khu vực phường Khương Đình.

Tuấn Anh cho biết, bản thân mình không hề biết mục đích chuyến đi, đến khi Tú ra tay hành hung, thấy ông H. gục xuống đất nên người này hoảng sợ mới tăng ga bỏ chạy theo yêu cầu của Tú.

Ngay sau khi biết Tuấn Anh bị cơ quan điều tra triệu tập, Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sau đó vào Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.Hồ Chí Minh để che dấu hành tung, lẩn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

