Vì sao số vụ tai nạn giao thông ngày Tết cao hơn ngày thường?

Theo Ủy an toàn giao thông Quốc gia, 10 tháng đầu năm 2018 (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/10/2018), toàn quốc xảy ra 14.845 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.674 người, bị thương 11.549 người. So với 10 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.322 vụ (giảm 8,18%), số người chết giảm 153 người (giảm 2,24%), số người bị thương giảm 1.732 người (giảm 13,04%). Trong đó, đường bộ xảy ra 14.640 vụ, làm chết 6.532 người, bị thương 11.489 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 1.295 vụ (-8,13%), giảm 131 người chết (-1,97%), giảm 1.734 người bị thương (-13,11%). Đường sắt xảy ra 126 vụ, làm chết 103 người, bị thương 55 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 4 vụ (-3,08%), giảm 9 người chết (-8,04%), tăng 16 người bị thương (41,03%). Đường thuỷ xảy ra 64 vụ, làm chết 35 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ trước, giảm 21 vụ (-24,71%), giảm 5 người chết (-12,5%), giảm 10 người bị thương (-66,67%). Hàng hải, xảy ra 15 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 2 vụ (-11,76%), giảm 8 người chết và mất tích (-66,67%), giảm 4 người bị thương (-100%).