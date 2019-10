VN lên tiếng về tàu TQ tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế

(Dân Việt) Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 3/10, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút ngay nhóm tàu cũng như không được lặp lại hành động này.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin, theo cơ quan chức năng Việt Nam, nhóm tàu này tiếp tục mở rộng tầm hoạt động trong EEZ và thềm lục địa Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền Việt Nam, được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhóm tàu Hải Dương 8 tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định phù hợp với các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

"Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với Trung Quốc. Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm và rút toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, không để xảy ra vi phạm tương tự. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép", bà Hằng khẳng định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18-9 tuyên bố Bãi Tư Chính là lãnh thổ của Bắc Kinh, bà Hằng nói: "Chúng tôi cho rằng lập trường của Việt Nam về vấn đề này đã được nêu rõ trong tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 12/9".

"Việt Nam khẳng định lại khu vực mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định từ các thực thể đất liền phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp hay chồng lấn. Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như thực tiễn xét xử trong thời gian vừa qua đã khẳng định rõ điều này", bà Hằng khẳng định.

Trước đó một số thông tin cuối tháng 9, đầu tháng 10 cho thấy nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc tiếp tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam. Đây là lần thứ tư kể từ tháng 7 nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 xâm phạm.

Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/9, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khi trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động của tàu Hải Dương 8 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và biện pháp đấu tranh của Việt Nam, bà Hằng nhấn mạnh:

"Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam cũng đã nêu quan điểm về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động vi phạm của Nhóm tàu Hải Dương 8 đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hoà bình và an ninh, ổn định ở Biển Đông cũng như khu vực. Vì những lý do đó, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ Nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Về phát ngôn gần đây của phía Trung Quốc liên quan đến hoạt động kinh tế của Việt Nam trên vùng biển của mình, Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán là mọi hoạt động kinh tế biển của Việt Nam, trong đó có hoạt động dầu khí đều được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hoàn toàn thuộc Việt Nam, được xác định từ lãnh thổ đất liền, theo đúng quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 xác định rõ phạm vi và là cơ sở pháp lý duy nhất để các quốc gia xác định quyền hưởng các vùng biển của mình. Điều này đã được các quốc gia tuân thủ, thừa nhận bởi các thực tiễn xét xử cũng như sự đồng tình rộng rãi của các luật gia có uy tín quốc tế. Do đó, không nước nào có thể đưa ra các yêu sách về các vùng biển ở khu vực Biển Đông vượt quá những giới hạn về mặt địa lý và nội dung được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Những yêu sách bất hợp pháp, không phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, không thể là cơ sở để khẳng định rằng có tồn tại các vùng biển tranh chấp hay chồng lấn. Các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của mình như nêu trên là sự vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam cũng khẳng định lại lập trường của mình đối với vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.”