Vợ phát hiện chồng tử vong bất thường ở phòng trọ

(Dân Việt) Ngày 4.1, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra làm rõ vụ anh T.Q.T. (SN 1975 ngụ tỉnh Thanh Hoá, trú tỉnh Bình Dương) được vợ phát hiện tử vong bất thường ở phòng trọ.

Theo thông tin từ Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khoảng 5h cùng ngày, người vợ thức giấc ở phòng trọ của hai vợ chồng thuê ở hẻm số 35, đường 30 tháng 4, phương Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để chuẩn bị đi làm như thường lệ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Do thấy chồng mình là anh T. chưa dậy, chị gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy trả lời. Nghi ngờ nên chị lại gần kiểm tra thì phát hiện thi thể chồng tím tái, người đã cứng nên chạy đi hô hoán. Người dân kiểm tra thì anh T. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.