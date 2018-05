Vụ 2 bố con bị giết hại dã man ở Hưng Yên: Nghi phạm là người thế nào?

(Dân Việt) Hai bố con ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên) đã bị một đối tượng xuống tay hạ sát khiến cả 2 người này tử vong. Đáng chú ý, sau khi giết con trai ông Bé, đối tượng bỏ về thì gặp người đàn ông 71 tuổi liền cầm dao chém tới tấp vào người ông này.

Ngày 15.5, công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã xác định được nghi phạm sát hại ông Bé và anh Nguyễn Văn M (48 tuổi, con trai ông Bé) vào ngày 3.5.

Theo đó, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm gây án là Phạm Văn Xương (47 tuổi, cùng trú xã An Viên, Tiên Lữ), tuy nhiên đối tượng này đã trốn khỏi địa phương.

Bước đầu xác định, trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, Xương và anh M có ăn liên hoan tại nhà anh Phạm Văn Th (người cùng thôn).

Trong lúc ăn liên hoan, giữa anh M và Xương có to tiếng với nhau, nhưng đã được mọi người can ngăn, tuy nhiên, sau đó 2 người lại tiếp tục cự cãi với nhau dẫn đến xô xát.

Đối tượngtượng Phạm Văn Xương hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương

Sau khi xô xát, Xương đã chạy về nhà lấy hung khí và quay lại nhà anh Th, thấy anh M đang đứng trước cổng, Xương đã cầm hung khí lao vào chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh M khiến anh này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, trên đường bỏ về nhà, Xương có gặp ông Bé (bố đẻ anh M), đối tượng tiếp tục cầm hung khí lao vào chém vào người ông Bé khiến ông gục ngã bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân đưa ông Bé đi bệnh viện nhưng ít phút sau nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng Xương đã trốn chạy khỏi địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường phối hợp điều tra và xác định được nghi can chính, nhưng đối tượng đã trốn khỏi địa phương và đang tiến hành vây bắt.

Hiện trường vụ án mạng

Ông Trần Anh Tuấn – Phó trưởng công an xã An Viên cho biết, từ trước đến nay, Xương chưa có tiền án hay tiền sự, nhưng cách đây khoảng 5 năm, đối tượng bị công an huyện Tiên Lữ xử phạt hành chính về tội cố ý gây thương tích, khi đối tượng đánh một người trong địa phương.

“Đối tượng hay uống rượu, chửi bới và có những lời nói khiến nhiều người không hài lòng cho nên trong địa phương ít có ai gần gũi và qua lại với Xương" – ông Tuấn nói.

Theo phó trưởng công an xã An Viên, gia đình Xương và nạn nhân sinh sống cách nhau hơn 100m. Được biết, do anh Th làm nghề đi thuyền với anh M, đồng thời Th là bạn với Xương, cho nên sau khi đi thuyền về, anh Th tổ chức ăn uống có mời 2 người đến uống rượu và tại đây xảy ra sự việc đau lòng.