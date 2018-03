Vụ 2 bố con bị sát hại ở Lạng Sơn: Xác định nghi phạm đã tự tử

(Dân Việt) Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, cơ quan công an đã tìm thấy nghi phạm giết hai bố con anh Dương Kim C và con trai anh này (11 tuổi). Tuy nhiên, nghi phạm đã tự tử.

Cụ thể, thông tin từ ông Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, nghi phạm gây ra cái chết cho bố con anh C đã được tìm thấy. Danh tính người này được xác định là Dương Kim Minh (38 tuổi) hàng xóm của nạn nhân. Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân tại xã Tân Vân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) người dân phát hiện một thi thể tử vong trong tư thế treo cổ tại một địa điểm trong địa bàn xã này. Cơ quan công an khẩn trương xác minh, điều tra, xác định, đó chính là nghi phạm Dương Kim Minh – người đã gây ra cái chết cho 2 bố con anh C. Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, bước đầu xác định động cơ gây án của Minh là do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Thi thể phát hiện cách hiện trường vụ án mạng 150km được xác định là của kẻ thủ ác đã sát hại hai bố con anh C. Minh đã nghi ngờ anh C nhổ một số cây thông mới trồng của nhà mình nên nảy sinh thù hằn. Về diễn biến vụ việc, theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng ngày 2.3, anh C cùng con trai 11 tuổi vào rừng để tìm mật ong. Tại đây, nghi phạm Minh đã dùng súng tự chế bắn, đồng thời dùng dao để sát hại anh C. Không dừng lại, Minh tiếp tục sát hại con trai anh C để bịt đầu mối. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn. Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Dương Kim Minh là đối tượng nghi vấn của cơ quan công an. Vợ Minh đã được triệu tập để phục vụ quá trình điều tra. Nhận thấy đủ căn cứ, công an tỉnh Lạng sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã khi nghi phạm Minh bỏ trốn. Theo giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn, do nghi phạm đã chết nên dự kiến cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án.

