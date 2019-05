Vụ 2 xác người bị đổ bê tông: Nạn nhân đã nhảy lầu trốn trước khi chết

(Dân Việt) Sau bốn ngày bị bắt, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, quê TP.HCM) và ba đồng phạm khai nhận, nạn nhân Trần Đức L. (51 tuổi, quê Nghệ An) đã không chịu nổi "khóa tu" tại Bà Rịa - Vũng Tàu nên nhảy lầu trốn.

Chiều 21.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Qua điều tra nhóm nghi can giết người gồm, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), Công an đã bước đầu làm rõ vai trò từng đối tượng trong vụ án; kiểu tu “kỳ dị” có thể chết người của giáo phái lạ chưa được Việt Nam công nhận.

Theo báo CAND, liên quan đến vụ án này, do yêu cầu điều tra ban đầu, Công an đã cung cấp thông tin đối tượng thứ 4 tên Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) mà không phải tên Nguyễn Ngọc Tâm Huyên.

Với kết quả hỏi cung phù hợp tài liệu chứng cứ thu thập được, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 10-2018, Thảo thuê căn nhà số 90 thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để cả nhóm gồm, Thảo, Hoa, Huyên và hai anh Trần Đức L. (SN 1969, ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Trần Trí T. (SN 1992, ngụ phường 7, quận Gò Vấp) tu luyện giáo phái lạ. Đến tháng 12/2018, Hà tổ chức cho mọi người đến Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu thuê một căn Vila (khu Green Garden) sinh sống và tu luyện.

Hai mẹ con Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà.

Tại đây, Hà thông báo cho mọi người rằng, quá trình tu luyện khổ hạnh phải trải qua hai giai đoạn gọi là “Tẩy Tịnh” (tẩy bỏ cái dơ bẩn của cơ thể) và “Tịnh Cốc” (giai đoạn không ăn, không uống) cho đến khi thành “chánh quả”. Khi vào giai đoạn “Tịnh Cốc”, mọi người rất mệt, chỉ có Hà chưa “Tịnh Cốc” để lo cho mọi người. “Tịnh Cốc” được một thời gian (khoảng 10 ngày) thì anh L. chịu không đựng nổi “khổ hạnh” nên nhảy lầu bỏ trốn. Thấy vậy, Hà và anh T. dìu anh L. lên phòng mà không đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích để cấp cứu. Sau đó, anh L. tử vong.

Cả nhóm để anh L. tại Vila cho đến khi hết thời gian “Tịnh Cốc” (khoảng 20 ngày). Tiếp đó, họ đem thi thể anh L. trở lại căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa. Về đến nơi khoảng 2 ngày thì anh T. mua đồ về tẩm niệm thi thể anh L. trong thùng nhựa và đổ xi măng cho khỏi bốc mùi hôi thối. Sau khi về một thời gian đợi mọi người khỏe lại thì Hà mới chính thức bước vào gia đoạn “Tịnh Cốc”. Thời điểm này, anh T. có nhiều biểu hiện, hành vi khác không đúng với người tu luyện khiến Hà bực tức.

Sau khi Hà “Tịnh Cốc” xong và phục hồi sức khỏe, “thủ lĩnh” đã yêu cầu anh T. phải “Tịnh Cốc” lần 2 và phải tu luyện trong phòng. Tiếp đó, Hà khóa cửa phòng để anh T. tu luyện. Tuy nhiên, anh T. có biểu hiện “quỷ sa tăng”, Hà cùng các đồng bọn gồm Thảo, Hoa, Huyên trao đổi để thống nhất, phân tích “con quỷ” trong người T. Khi đó, Hà nói mọi người phải tiêu diệt anh T. nhằm loại trừ “con quỷ” không để cho nó sống được và tất cả thống nhất thực hiện.

Hà dẫn Thảo mua súng điện (6 khẩu) nhưng lại nghĩ không hiệu quả nên không sử dụng. Sau đó, cả nhóm bàn và giao Thảo mua một bình ắc quy và một bộ kích điện ở Thủ Dầu Một đem về sử dụng. Lợi dụng lúc anh T. đưa tay ra cửa phòng để châm cứu thì Thảo chích điện cho nạn nhân bất tỉnh. Lập tức, Hà dùng dây xiết cổ anh T. cho đến chết. Quá trình xiết dây vào cổ anh T. cũng làm mu bàn tay Hà bị thương. Cả nhóm để thi thể anh T. trong phòng khoảng 2-3 ngày. Thi thể anh T. bốc mùi hôi khiến cả nhóm khó chịu.

Do vậy, Thảo mua thùng nhựa bỏ thi thể vào. Thảo tiếp tục mua xi măng và cát về để Huyên trộn, còn Thảo đổ vào thùng nhựa. Thảo làm khoảng 2 ngày thì mới phi tang xong. Sau đó, cả nhóm bỏ đến khách sạn thuộc khu dân cư Titamo cho đến thời điểm bị nhân viên bảo vệ phát hiện và mưu trí “giữ chân” đối tượng. Rạng sáng 17/5, Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Theo VnExpress, chiều nay, gia đình ông L. đã vào Bình Dương nhận thi thể ông, sau khi có kết quả giám định ADN. Người thân cho biết, ông L từng đi xuất khẩu lao động và tập luyện "giáo phái lạ" đến khi về quê. Cuối năm 2017, Hà ra Nghệ An định cùng ông L mở "khóa tu luyện" nhưng không được chính quyền chấp thuận.

Đầu năm ngoái, ông L. bán nhà rồi vào Khánh Hòa sinh hoạt cùng nhóm Hà, từ đó rất ít liên lạc với gia đình. Đầu tháng 5, một người thân nhận tin nhắn từ số máy lạ với nội dung "ông L. đã đi sai đường" nhưng họ không liên lạc lại được.

Vụ án hai thi thể trong hai bồn nhựa được phát hiện vào ngày 15.5 khi một người đàn ông đến dọn dẹp sau mua lại căn nhà tại xã Hưng Hòa. Ba ngày sau, Hà cùng các đồng phạm bị bắt tại khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một, cách hiện trường hơn 50 km.

Trước khi đến ở tại xã Hưng Hòa, nhóm Hà đã thuê căn nhà đường D2, Khu công nghiệp Bàu Bàng, để sinh hoạt. Tuy nhiên, hai thành viên nữ khác đã trốn đi vì chịu không nổi cảnh sống khổ cực. Sợ bị lộ, Hà dẫn nhóm chuyển địa điểm mới.

Hiện công an Bình Dương đã khởi tố vụ án Giết người, tạm giữ Hà cùng Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng quê TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (54 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).