Vụ 4 người trong 1 nhà tử vong: Lá thư tuyệt mệnh người vợ viết gì?

(Dân Việt) Lá thư tuyệt mệnh mà chị Nguyễn Thị Huyền Th (SN 1994, ở xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để lại nêu lên nguyên nhân do chịu nhiều áp lực và dị nghị về chuyện của chồng...

Sáng nay (20.10), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Vượng - Trưởng Công an xã Kỳ Hợp - cho biết: "Nhận được thông tin, chúng tôi đến hiện trường, phát hiện cả 4 thi thể gồm: Anh Nguyễn Tiến T (SN 1989), Nguyễn Thị Huyền Th (SN 1994, vợ anh Thành) và 2 con là cháu Nguyễn Đăng K (SN 2012), cháu Nguyễn Thị Huyền T (SN 2014) được người dân đưa xuống, đặt nằm dưới đất. Qua kiểm tra hiện trường, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do người vợ để lại".

Nhà vợ chồng anh T sáng nay.

“Nội dung bức thư tuyệt mệnh mà chị Th để lại là do chịu nhiều áp lực, dị nghị của hàng xóm, vì cách đây khoảng 4 ngày chồng chị Th vào tỉnh Quảng Bình trộm điện thoại của người dân và bị Công an tỉnh này bắt giữ. Sau đó, anh T được cho tại ngoại để công an tiếp tục điều tra và xác minh. Sự việc anh T ăn trộm bị hàng xóm dị nghị, đồn đoán, do không chịu được áp lực nên đã treo cổ tự tử” - ông Vượng nói.

Được biết, vợ chồng anh T à lao động tự do tại địa phương.

Rất đông người dân và cơ quan chức năng có mặt tại nhà anh T.

Trung tá Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh - cho biết: Đơn vị đang tập trung lực lượng, phối hợp với cơ quan chức năng, tích cực điều tra, làm rõ vụ việc nêu trên.

Trước đó như Dân Việt đưa tin: Sáng nay, người thân bàng hoàng phát hiện cả 4 người trong gia đình anh T chết trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ.