Vụ 6 học sinh thương vong: Nghe tin cháu bị điện giật chết ông ngoại sốc nặng qua đời

(Dân Việt) Nghe tin cháu gái bị điện giật tử vong khi vừa ra khỏi trường, ông ngoại đang bị bệnh sốc nặng cũng không qua khỏi.

Hiện trường vụ đường dây điện trung thế rơi xuống khiến 2 học sinh tử vong, 4 em bị thương

Ngày 14/10, ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết, UBND huyện Châu Thành và các sở ban ngành địa phương vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân, hỗ trợ 6 học sinh thương vong trong vụ đường điện đứt rơi trước cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long).

Vụ tai nạn khiến em N.T.N.L và Đ.T.B. (SN 2007, học lớp 6) tử vong, 4 em học sinh khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện địa phương.

Cách trường THCS An Lục Long khoảng 1km, là căn nhà của em N.L, nơi gia đình người thân vừa lo xong hậu sự cho em. Trong căn nhà cấp 4 bao trùm một màu tang tóc, trên khuôn mặt ai cũng thất thần trước cái chết của bé N.L.

Bác ruột em N.L cho biết, tối qua gia đình đưa thi thể bé vè nhà và đến trưa 14/10 đã lo xong hậu sự cho cháu.

Đôi mắt đỏ hoe anh Nguyễn Văn Hòa (cha ruột bé N.L) như người mất hồn khi đại họa ập xuống, đã cướp đi sinh mạng của con gái anh ngay trước cổng trường. Thỉnh thoảng, anh Hòa đến bàn thờ vừa lập vội cho con thắp nhang, nhìn vào di ảnh của con gái người cha nước mắt tuôn trào.

Gia đình vừa lo xong hậu sự cho bé N.L.

Trong khi đó, vợ anh Hòa ngồi bệt bên bàn thờ con miệng luôn khóc gào gọi tên con đến khàn giọng. “Tội nghiệp vợ chồng em tôi, nỗi đau quá lớn ai mà chịu nỗi. Bình thường giờ này có mẹ có con nói chuyện quây quần. Vậy mà”, ông Nguyễn Văn Thanh anh ruột anh Hòa nói trong nước mắt.

“Chiều qua, thằng Hòa nó đến trường đón bé N.L đi học về, khi đến nơi thì thấy nhiều người nói học sinh bị điện giật. Lách qua đám đông để tìm con nó ngã quỵ khi thấy bé N.L. đã tử vong trên vũng nước”, anh Thanh nấc nghẹn.

Theo anh Thanh, vợ chồng anh Hoà buôn bán nhỏ ngoài chợ, cuộc sống gia đình khá khó khăn. Hiểu được hoàn cảnh, cháu N.L. và đứa em sinh đôi rất ngoan ngoãn, học giỏi và thường giúp đỡ cha mẹ việc nhà.

Đau lòng hơn, sáng 14/10, khi nghe tin cháu gái mất, ông ngoại N.L đang bị bệnh sốc nặng đã qua đời.

“Tang thương nối tiếp tang thương. Vợ chồng nó phải chạy tới lui về để tang cho cha. Hai nỗi đau chồng chất”, anh Thanh nấc nghẹn.

Người thân nạn nhân đau đớn trước tại họa ập xuống

Cách đó không xa, vợ chồng anh Đinh Hồng Thái (xã An Lục Long) cũng tổ chức đám tang cho con là cháu Đ.T.B., tử nạn cùng chung với cháu N.L.

Theo người thân, B là con trai út của gia đình. Ngày hôm nay gia đình làm lễ đính hôn cho người chị của B nhưng hôn lễ tạm hoạn để lo hậu sự cho B. “

Trước đó, vào chiều 13/10, nhóm học sinh lớp 6 trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long) tan trường sau khi hết tiết học, khi vừa ra khỏi cổng trường nhóm học sinh bị đường dây điện trung thế đứt, rơi trúng khiến 2 em tử vong tại chỗ, 4 em khác bị thương nặng.