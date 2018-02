Vụ bảo mẫu Mầm Xanh bạo hành: Trẻ chậm phát triển tâm thần vận động

(Dân Việt) Kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy một trong số các trẻ của trường mầm non Mầm Xanh bị bảo mẫu hành hạ có tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh nơi trẻ bị chủ cơ sở và bảo mẫu bạo hành Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sơ mầm non Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (bảo mẫu trường Mầm Xanh) về hành vi hành hạ người khác. Theo cơ quan công an, Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành 24 trẻ được gửi tại trường mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12). Cụ thể, Linh đã thừa nhận hành vi dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Q. Theo bản kết luật pháp y tâm thần, bé Q. có tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động, cần được theo dõi, đánh giá mức độ để có hướng chăm sóc và phát triển phù hợp. Ngoài ra, Linh và bảo mẫu Đào cũng thừa nhận có dùng dao dọa và dùng tay tát liên tục vào mặt, đầu nhiều bé, lấy chân bé K. đập mạnh xuống ghế đá. Riêng bảo mẫu Đào khai dùng roi nhựa, tay đánh các trẻ khác trong lúc chăm sóc. Chủ cơ sở Mầm Xanh, Phạm Thị Mỹ Linh Trước đó vào cuối năm 2017, báo Tuổi Trẻ có bài điều tra phản ánh nhiều trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) bị chủ cơ sở và bảo mẫu tại đây bạo hành. Theo clip điều tra, sáng sớm, sau khi nhận trẻ, bà Linh (chủ cơ sở) đưa vào nhà cho “ăn sáng” bằng những trận đòn khiến trẻ khóc gào. Theo nội dung clip, các trẻ trong lúc ăn bị các bảo mẫu liên tiếp đánh bằng muỗng múc canh vào đầu, người. Có trường hợp trẻ bị đập liên tiếp chai nhớt vào đầu, có bé bị bảo mẫu ném vào tường đạp vào bụng. Ngay sau thông tin phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, cơ sở mầm non Mầm Xanh bị đình chỉ hoạt động. Chủ cơ sơ và bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ bị công an bắt giữ để điều tra.

Tag: bao mau hanh ha tre mam non, bao mao truong mam non, mam non vuon xanh