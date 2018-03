Vụ "bắt cóc trẻ em" ở Phú Thọ: Nghi phạm mắc bệnh tâm thần

(Dân Việt) Thông tin với Dân Việt, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ việc gây xôn xao dư luận về việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại Trường Mầm non Hoa Ban ở thị trấn Thanh Sơn vào sáng 5.3 chỉ là sự hiểu lầm.

Theo đó, khoảng 8h sáng 5.3, khi chị C.T.T.H đang mua vé ăn cho con trai của mình là cháu H.T.S (SN 2012) bỗng giật mình vì tiếng con khóc. Khi chị H quay lại thì thấy một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, một tay cầm túi kẹo, một tay kéo cháu S đi.

Do tưởng cháu S là cháu mình nên bà Hoa đã đến cho kẹo và dắt cháu S đi khiến mọi người hiểu lầm, giữ lại báo công an đến giải quyết.

Thấy con trai bị người phụ nữ lạ mặt kéo đi, chị H vội vàng hô hoán mọi người đến giữ lại để truy vấn xem có phải là muốn bắt cóc trẻ em hay không.

“Khi thấy chị H hô hoán, nhiều người có ý định hành hung người đàn bà lạ kia. Tuy nhiên, một số người khác đã đưa bà vào cổng trường, ngăn cản và khuyên mọi người không được đánh người mà nên báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết”, lãnh đạo Công an huyện Thanh Sơn cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, do có người ngăn cản, khuyên bảo nên những người quá khích, bức xúc không làm người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em kia bị thương.

Lực lượng chức năng đưa bà Hoa về trụ sở để điều tra.

Theo điều tra của Công an huyện Thanh Sơn, người phụ nữ được người dân cho rằng có hành vi bắt cóc trẻ em ở Trường Mầm non Hoa Ban tên thật là Trần Thị Hoa (SN 1964), trú tại khu Tân Long, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ).

Bà Hoa bị bệnh tâm thần phân liệt khoảng 10 năm nay, hiện vẫn phải điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 5.3, bà Hoa xuống nhà con trai ở xóm Khuân, xã Đoan Hùng, huyện Thanh Sơn để bảo chở vào xã Thu Cúc dự sinh nhật cháu. Tuy nhiên, khi đến nơi, không thấy con trai ở nhà nên bà Hoa bỏ đi lang thang.

“Trong quá trình bỏ đi lang thang, khi đi qua Trường Mầm non Hoa Ban, thấy cháu S đang đứng một mình, bà Hoa tưởng là cháu mình nên đã đi đến cho kẹo rồi kéo cháu S đi với ý định đưa về nhà nên gây ra hiểu nhầm. Sau khi xác minh rõ vụ việc, Công an huyện Thanh Sơn đã trao trả bà Hoa về gia đình để tiếp tục điều trị”, đại diện Công an huyện Thanh Sơn cho biết.