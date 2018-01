Vụ biệt thự trái phép The Song: Hạn tháo dỡ trong 4 ngày

Dự án The Song do Công ty cổ phần đô thị du lịch Sóng Việt (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) làm chủ đầu tư có các vi phạm như sau: Ở khu vực biệt thự cải tạo của dự án chỉ được quy hoạch 19 căn biệt thự 3 tầng với tổng diện tích 5.008m2, diện tích trung bình 264m2/căn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng cải tạo 20 căn biệt thự có sai lệch lớn so với quy hoạch phê duyệt với tổng diện tích xây dựng 6.975m2, diện tích trung bình 346m2/căn. Tại khu vực biệt thự xây mới, chỉ được quy hoạch 18 căn biệt thự với diện tích mỗi căn chỉ 182m2, chủ đầu tư đã xây xong 10 căn với diện tích mỗi căn là 194,2m2, lớn hơn nhiều so với quy định. Bên cạnh đó, có 8 căn khác đang đổ móng và diện tích cũng vượt cấp phép. Ngoài ra, chủ dự án còn xây dựng 7 căn biệt thự kiểu bungalow ven biển có diện tích sai lệch, có căn không phép và một số căn có ban công vươn ra biển không đúng theo quy hoạch làm mất mỹ quan bãi biển. Không dừng lại ở đó, chủ dự án này còn lấn bãi biển với diện tích khoảng 6.549m2. Theo quy hoạch, các dự án ven biển phải cách bãi cát phục vụ công cộng 50m, nhưng dự án The Song đã lấn ra khỏi phạm vi dự án 17m để xây dựng một bờ kè chắn sóng bằng bê tông.