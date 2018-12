Vụ chị bán cá bị sát hại: Hé lộ thêm những tình tiết ghê sợ

(Dân Việt) Thêm sang nhà anh trai chồng lấy trộm một con dao và ấp ủ ý định giết người. Thêm không nỡ giết chị gái mình nên đã nhắm đến người bạn mà nghi phạm chơi thân nhất là chị Ngà...

Hiện trường vụ án.

Như Dân Việt đã đưa tin, theo lời kể ban đầu của người nhà nạn nhân, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 18.12, chị Vũ Thị Ngà (SN 1979; ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) và Trần Thị Thêm (SN 1982, ở cùng thôn) đi chợ đêm mua cá mang về bán. Hai người đi trên hai xe máy. Khi đến gần đập Hố Trúc (xã Cẩm Lý), thì có đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách, riêng chị Ngà còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng. Chị Ngà hô hoán và bị các đối tượng dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người. Thêm đã về nhà báo cho gia đình nạn nhân đến đưa chị Ngà đi viện nhưng do vết thương khá nặng, chị Ngà đã tử vong.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc, nhanh chóng xác định lời khai của chị Thêm không trùng khớp với các dấu vết hiện trường mà cơ quan điều tra thu thập được.

Thêm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ảnh: VTC New

Một điều tra viên đã nghi ngờ lời khai của Thêm về việc khi tên cướp xông đến giết Ngà, chị ta liền vứt túi xách cho chúng để giữ lại mạng sống. Cảnh sát nhận định điều này là không thể, giữa cánh đồng vắng vì sao thủ phạm lại có thể để nhân chứng chạy thoát.

Mặt khác, từ 3h20 đến khi xảy ra án mạng chỉ có một cuộc gọi của Thêm cho nạn nhân chứ không có cuộc gọi từ người bán cá như lời khai.

Theo Tổ quốc, quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã niêm phong một con dao nhọn tại nhà chị Trần Thị Thêm. Ngoài con dao bị niêm phong, lực lương chức năng còn phát hiện thêm những vết loang màu đỏ, nghi là máu sót lại ở sân dưới vườn nhà người phụ nữ này.

Lúc bị triệu tập đến cơ quan công an, Thêm bất ngờ dùng ống sắt gắn trên cán chổi chọc vào cổ họng mình để không thể nói được. Chị ta được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và không ảnh hưởng tính mạng.

Đến 10h ngày 21.12 (sau 78 giờ đấu trí của cơ quan điều tra), Thêm mới nhận tội.

Khu vực dẫn vào ngôi nhà của nạn nhân.

Thông tin trên Đất Việt, theo lời khai của Thêm, cách đây khoảng một tháng, do bị khủng hoảng tâm lý, Thêm đã đi xem bói và được phán rằng gia đạo bất an, có người chết đột ngột khi còn trẻ là do có vong ám. Nếu Thêm muốn hóa giải điều này thì phải giết một người thân thiết để thế mạng.

Ngày 12.12, chị ta sang nhà anh trai chồng lấy trộm một con dao và ấp ủ ý định giết người. Thêm không nỡ giết chị gái mình nên nhằm đến người bạn chơi thân nhất là chị Ngà.

Chiều 17.12, Thêm rủ Ngà cùng sang xã bên mua cá về bán. Khoảng 3h25 ngày 18.12, đến cánh đồng thôn Hố Trúc, Thêm dừng xe vờ gọi điện cho người bán cá để lấy sự tin tưởng. Và lợi dụng lúc Ngà sơ hở, Thêm cầm dao sát hại, ném dao xuống hồ.

Cảnh sát sau đó huy động 20 cán bộ phối hợp cùng nhà chức trách địa phương mò tìm dao gây án. Dùng cả máy dò kim loại vẫn không có kết quả, điều tra viên tiếp tục đấu tranh với Thêm. Chị ta lúc này mới khai cụ thể hơn vị trí ném dao và một ngày sau thì hung khí được tìm thấy.

Theo Gia đình & Xã hội, cả nạn nhân Vũ Thị Ngà và Trần Thị Thêm đều là người thôn Húi, xã Đan Hội.

Hai vợ chồng chị Ngà ở địa phương chăm chỉ làm ăn, con nhỏ đang đi học, gia đình cũng thuộc diện khó khăn.

Trần Thị Thêm đã lập gia đình và có 4 con nhỏ. Ngoài nghề chính là sản xuất nông nghiệp thì Thêm cũng đi buôn cá được mấy năm nay, và là bạn làm ăn với chị Ngà. Chồng của Thêm làm nghề thịt lợn, nên kinh tế gia đình cũng ổn định.

Khoảng 1 năm trở lại đây, Thêm nghỉ việc buôn bán cá để chạy chữa cho con bị bệnh và mới quay lại kết hợp làm ăn cùng chị Ngà được khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc.