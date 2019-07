Vụ chìm tàu: 'Giọt nước mắt hạnh phúc cùng nỗi buồn quặn đau'

(Dân Việt) Gặp lại gia đình, hàng xóm sau hơn 5 ngày vật lộn với sóng biển trong vụ đâm tàu ngoài khơi vùng biển Bạch Long Vĩ, 7 ngư dân không kìm được nước mắt hạnh phúc, xen lẫn nỗi buồn quặn đau khi 9 bạn thuyền của họ vẫn đang mất tích trên biển.

Khoảng 22h20 đêm 2/7, tàu cứu nạn SAR 411 đã cập cảng Cửa Lò (TXCửa Lò, Nghệ An) đưa 7 thuyền viên may mắn sống sót trong vụ tàu NA 95889 TS bị tàu hàng Pacific 01 đâm va ở vùng biển phía nam Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) về với quê nhà. 7 thuyền viên được cứu và đưa về bờ gồm: Tố Duy Thái (43 tuổi), Phạm Hữu Thanh (40 tuổi), Nguyễn Văn Công (28 tuổi), Hồ Khắc Đức (24 tuổi), Đinh Trọng Hậu, Phạm Hữu Hoàng và Trương Văn Việt. Bà Hồ Thị Hường (49 tuổi, trú xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An) ngồi trên bờ chờ được thấy con trai mình là Hồ Khắc Đức mà xúc động nghẹn ngào. Ảnh: CT Khi thấy con tàu cứu nạn SAR 411 cập cảng, hàng trăm người thân ùa vào tiến sát con tàu hơn để nhìn thấy người thân của mình rõ hơn. Ai cũng rơm rớm nước mắt bởi sau nhiều ngày ngóng trông, họ đã được nhìn thấy nhau bằng da, bằng thịt. Sau khi lực lượng chức năng làm thủ tục, kiểm tra sức khỏe, 7 thuyền viên đã được lên bờ trở về gia đình. Người thân và người nhà các ngư dân vây kín tàu cứu hộ SAR 411 khi tàu cập bến. Ảnh: CT Giây phút gặp lại nhau, những người vợ, người mẹ khóc con, khóc chồng đến ngất xỉu. Chứng kiến cảnh này, ai cũng rơi nước mắt. Chia sẻ với PV, các thuyền viên cho biết sau khi được cứu lên, họ được chăm sóc và ở lại mấy ngày trên con tàu nên sức khỏe hiện đã ổn định. Tuy nhiên do quá trình tìm kiếm các bạn thuyền, người thân chưa được nên họ còn còn rất hoang mang, lo lắng. Ai cũng mong sớm tìm thấy được những người còn mất tích để yên tâm về nhà. Giọt nước mắt vui mừng cùng nỗi buồn chưa tìm được 9 thuyền viên còn mất tích trên biển của ngư dân xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: CT Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chiều ngày 2/7 lực lượng chức năng buộc phải dừng tìm kiếm và đưa các thuyền viên trở về nhà. Các thuyền viên được làm thủ tục, kiểm tra sức khỏe trên tàu trước khi được đưa lên bờ để về với gia đình. Vừa bước lên bờ, thuyền viên Đinh Trọng Hậu (SN 1991) chạy lại ôm chầm lấy 2 đứa con nhỏ mà khóc. Nhìn thấy cảnh cha con trùng phùng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, ai cũng thương. Cha con thuyền viên Đinh Trọng Hậu gặp nhau trong nước mắt. Ảnh: CT Chạy từ xa lại, bà Bùi Thị Liên (mẹ thuyền viên Hậu) ôm chặt lấy con và 2 cháu mà khóc nức nở. Vừa ôm con, bà Liên vừa khóc vừa trách móc con: "Con làm mẹ mấy ngày nay không ăn không ngủ được. Mẹ cứ nghĩ không được nhìn thấy con nữa. May sao con được cứu sống để về với mẹ, với vợ con". Giọt nước mắt người mẹ già khi đón con trai trở về. Ảnh: CT Vui sướng vì còn sống sót trở về sau hoạn nạn, thuyền viên Tô Duy Thái ôm chặt lấy người thân. Sau mấy câu hỏi thăm, sợ thuyền viên Thái mệt nên mọi người đã đưa anh lên xe để sớm trở về nhà nghỉ ngơi. Chia sẻ nhanh với PV, thuyền viên Thái cho biết, khoảng gần 13h ngày 28/6, tất cả 19 thuyền viên đang ngủ thì bất ngờ bị con tàu hàng lớn lao đến đâm vào. Anh Thái cùng mọi người không kịp chạy nên bị chìm theo tàu cá. "Lúc đó không ai kịp phản ứng gì. Chúng tôi nằm ở khoang tàu. Sua khi chìm thì ai cũng hoảng loạn. May sao tôi cạy cửa và bơi được ra ngoài nên sống sót. Lúc đó ai cũng hoảng loạn nên không thể làm gì được nữa", thuyền viên Thái nói. 7 thuyền viên trở về trong vòng tay người thân, những còn đó nỗi buồn quặn đau khi 9 bạn thuyền vẫn còn mất tích trên biển. Ảnh: CT Sau khi bơi lên mặt biển, thuyền viên Thái và 8 người khác được cứu lên tàu và chăm sóc sức khỏe. Hiện tại sức khỏe anh Thái đã ổn định hơn sau nhiều ngày được chăm sóc. Tuy nhiên, anh Thái vẫn còn hoang mang sau vụ tai nạn vừa qua. "Giờ được sống trở về nhưng các bạn thuyền, người thân của mình còn mất tích nên không đành lòng. Chỉ mong sao lực lượng cứu hộ sớm tìm thấy các thuyền viên còn lại để đưa mọi người về", thuyền viên Thái chia sẻ.

Tag: thuyền viên nghệ an, 9 ngư dân nghệ an, 9 ngư dân mất tích, 7 ngư dân trở về, ngừng tìm kiếm 9 ngư dân mất tích, Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An