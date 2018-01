Vụ “clip giành nuôi con”: Người mẹ nói gì?

(Dân Việt) Người mẹ trong đoạn clip “giành quyền nuôi con” đã lên tiếng lý giải về việc không đến thăm con và chia sẻ về việc hôn nhân đổ vỡ.

Hình ảnh trên clip về người mẹ cố gắng bế con gái về nuôi nhưng cháu bé vẫn theo bố. (Ảnh cắt từ clip)

Hôn nhân đổ vỡ

Mấy ngày qua trên mạng xã hội xôn xao clip bé gái L.T.D.H (6 tuổi, ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khóc lớn, ôm chặt cổ một người đàn ông không chịu theo người phụ nữ đang cố gắng bế lấy cháu bé.

Theo thông tin đăng tải kèm theo, người đàn ông trong đoạn clip là bố cháu D.H, còn người phụ nữ là mẹ. Sở dĩ có vụ việc trên vì sau khi sinh con, người mẹ bỏ đi để lại đứa bé cho bố nuôi dưỡng. Sau đó, người mẹ quay lại giành quyền nuôi con.

Đoạn clip gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội, nhiều ý kiến “lên án” người mẹ bỏ mặc không chăm sóc con. Nhưng một số thì bày tỏ thông cảm vì cho rằng người mẹ có thể uẩn khúc gì đó mới phải bỏ con.

Chia sẻ với PV trưa nay (2.1) khi vừa tan ca làm, chị Lê (SN 1979, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, mẹ đẻ cháu D.H) xác nhận chị là người phụ nữ cố gắng bế cháu D.H trong clip.

Chị Lê cũng tâm sự với PV cuộc hôn nhân đổ vỡ với anh Xuân (SN 1981, ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) và việc hai người tranh chấp quyền chăm sóc các con.

Chị Lê kể, năm 2011, khi đi làm ở Hà Nội chị quen anh Xuân. Trước khi quen nhau, hai người đã trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ và đều đã có con riêng.

Sau một thời gian làm quen, ngay trong năm 2011, anh Xuân và chị Lê quyết định dọn về chung sống với nhau bằng một đám cưới theo phong tục địa phương nhưng không đăng ký kết hôn.

Chị Lê dọn về chung sống với nhà chồng mới. Hạnh phúc nhân đôi khi trong năm 2011 chị Lê sinh cho anh Xuân cháu D.H.

Tới năm 2013 thì chị Lê sinh thêm cháu trai A.H (SN 2013). Tuy nhiên, cậu con trai vừa chào đời chưa tròn 1 tháng, cuộc hôn nhân thứ 2 của chị Lê cũng đổ vỡ.

"Sau đó, tôi bế cháu A.H về nhà mẹ đẻ, còn cháu D.H anh Xuân không cho tôi mang theo. Anh Xuân cấm tôi không được quay về. Tuy nhiên, thôi thi thoảng vẫn về trường thăm cháu nhưng bị anh Xuân gây sức ép nên tôi không dám về nữa”, chị Lê kể lại lý do chị không về thăm con gái lớn.

“Tôi lo lắng khi để con gái cho người khác chăm sóc”

Chia sẻ với PV về việc tranh chấp nuôi con, chị Lê cho biết, năm 2015, chị làm đơn gửi UBND xã Hợp Tiến đề nghị được đưa cháu D.H về chăm sóc. Tới năm 2017, chị Lê tiếp tục gửi đơn lên TAND huyện Triệu Sơn.

Mẹ cháu D.H tin mình có đủ điều kiện chăm sóc con tốt nhất.

Tháng 6.2017, TAND huyện đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên cho anh Xuân được nuôi cháu D.H. Tuy nhiên, do thấy anh Xuân thường xuyên gửi con cho hàng xóm ở xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn chăm sóc (có xác nhận của công an viên xóm 8 và Phó trưởng Công an xã xác nhận ngày 24.9.2017 về việc nêu trên) nên chị Lê cảm thấy lo lắng.

“Cháu D.H còn nhỏ lại là con gái nên để người khác chăm sóc tôi không yên tâm. Vì thế tôi đã làm đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Thanh Hóa với mong muốn được đưa con về chăm sóc. Sau đó TAND tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết cho tôi được nuôi cháu”, chị Lê cho biết.

Theo bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa về việc ly hôn, tranh chấp về nuôi con giữa nguyên đơn là chị Lê và bị đơn là anh Xuân. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Xuân xin xử vắng mặt.

Nội dung bản án thể hiện, đơn khởi kiện, bản tự khai và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, chị Lê trình bày: Về hôn nhân, chị và anh Xuân tự nguyện chung sống với nhau, không có đăng ký kết hôn. Hai người sống chung với nhau được hơn 1 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Theo chị Lê, anh Xuân đuổi chị ra khỏi nhà lúc chị mới sinh con thứ 2 được 29 ngày, nên từ đó chị mang con út về nhà mẹ đẻ ở.

Về phần anh Xuân, bản tự khai và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án thể hiện, anh Xuân thống nhất với lời trình bày của chị Lê về phần hôn nhân.

Về phần con chung, anh Xuân có nguyện vọng xin được nuôi cháu D.H vì cho rằng từ khi chị Lê bỏ về nhà mẹ đẻ, chưa một lần đến thăm con. Hơn nữa, hiện tại chị Lê nuôi một người con riêng nên không có khả năng nuôi cháu H.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết, TAND tỉnh Thanh Hóa xét thấy bố hoặc mẹ phải là người trực tiếp chăm sóc con cái chưa thành niên, TAND huyện Triệu Sơn đã giao cháu H cho anh Xuân trực tiếp chăm sóc. Tuy nhiên, do anh Xuân đi làm ăn và đã giao cháu H cho người hàng xóm chăm sóc là không đảm bảo về mọi mặt cho cháu H. Vì vậy, TAND tỉnh Thanh Hóa chấp nhận kháng cáo của chị Lê và đồng ý cho chị trực tiếp nuôi dưỡng cháu H.

“Cuối tháng 12 vừa qua (ngày 28.12.2017), Chi cục thi hành án về địa phương tiến hành bàn giao. Vì cháu H sống với bố nên khi tôi đón cháu đã khóc.

Sau đó, anh Xuân nói đưa cháu sang trường mầm non cho cô giáo dỗ rồi mang về sau. Nhưng đến hôm nay (2.1.2018) tôi vẫn chưa đón được con về”, chị Lê cho biết.

Chị Lê cho biết, với điều kiện kinh tế hiện tại chị có thể lo cho con cuộc sống đầy đủ. “Tôi làm công nhân lương tháng được 4-5 triệu cộng với thu nhập từ làm ruộng, chăn nuôi nữa thì có thể chăm sóc tốt cho các cháu. Tôi sống cùng mẹ nhưng bà có lương và có thể chăm sóc, trông nom các cháu mỗi khi tôi đi vắng nhà”, chị Lê tâm sự.

Trao đổi với PV chiều 2.1, anh Xuân cho biết, hiện cháu D.H vẫn đang ở với anh. Khi được hỏi về thông tin chị Lê nói rằng bị anh đuổi chị khỏi nhà khi mới sinh cháu thứ 2, anh Xuân cho biết, anh không muốn nói thêm vì nếu anh đưa ra ý kiến sẽ không trùng khớp với thông tin chị Lê cung cấp.

*Tên anh Xuân và chị Lê đã được thay đổi.