Vụ cô gái mang bầu ở Lâm Đồng bị sát hại: Tin đồn ác trên MXH

(Dân Việt) Liên quan đến việc trên mạng xã hội lan truyền thông tin cô gái trẻ ở Lâm Đồng bị hiếp dâm, tra tấn đến chết rồi treo cổ nhằm tạo hiện trường giả, phía cơ quan công an đã chính thức lên tiếng.

Theo Lao động, ngày 23.12, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cô gái trẻ đang mang bầu bị hiếp dâm, đánh đập, tra tấn đến chết rồi treo cổ nhằm tạo hiện trường giả mới chỉ là tin đồn.

Thông tin ban đầu, ngày 8.12, chị N.T.H. (23 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Lâm Đồng.

Ngay sau đó, Công an TP. Bảo Lộc phối hợp với cơ quan Pháp y và Phòng Cảnh sát Hình sự, Đội nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định chị H. chết vì bị ngạt do thắt cổ.

Trong khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng thì trên mạng facebook rộ lên thông tin nghi cô gái này bị hiếp dâm, đánh đập, tra tấn dã man đến chết, sau đó treo cổ để tạo hiện trường giả. Ngay khi được đăng tải, thông tin này đã gây sự chú ý trên cộng đồng mạng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Như tin đã đưa, từ ngày 20.12, trên một trang mạng xã hội có rất đông người theo dõi đã đăng tải thông tin và hình ảnh về một vụ việc được cho là xảy ra tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo trang facebook này thì cô gái trẻ 23 tuổi đang mang thai 3 tháng đã được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Điều đặc biệt là trên trang này thông tin rằng nạn nhân tử vong tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng với các dấu hiệu bất thường, toàn thân tím tái, vỡ bàng quang, bộ phận sinh dục có nhiều tổn thương và cho rằng bị cưỡng bức.

Thông tin đã khiến rất nhiều người hoang mang, phẫn nộ bởi sự dã man của vụ án và chia sẻ lan truyền nhiều. Tuy nhiên, nói về vụ việc này trên báo Người lao động, sáng 21.12, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc đã có kết quả điều tra bước đầu về vụ việc và khẳng định nạn nhân tử vong là do treo cổ.

"Với cương vị thủ trưởng, trưởng Công an TP Bảo Lộc, tôi xác nhận những thông tin trên các trang mạng xã hội là sai lệch, suy diễn, không đúng sự thật. Nguyên nhân tử vong chính thức sẽ có cụ thể sau khi cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luận trong thời gian tới", đại tá Linh trả lời báo trên.

Trước đó, ngày 8.12, chị N.T.H (23 tuổi) được đồng nghiệp phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại căn tin của trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng.

Sự việc đã được báo cơ quan chức năng. Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với cơ quan Pháp y và Phòng Cảnh sát Hình sự, Đội nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên, trong thời gian đang điều tra vụ án thì mạng xã hội đăng tải thông tin cưỡng hiếp, tra tấn rồi treo cổ nạn nhân gây hoang mang dư luận.